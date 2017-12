El Olímpic visita al Silla antes de la jornada de descanso

El Olímpic afronta hoy un nuevo partido de liga y es una buena oportunidad, antes de la jornada en la que le tocará descansar, para mantenerse en los puestos altos de la clasificación y recortar diferencias con algunos de ellos dado que hay dos enfrentamientos entre cuatro rivales directos. Los de Xàtiva jugarán esta tarde a las 17 horas en el Polideportivo Municipal Vicente Morera ante el Silla, con el arbitraje de Jonatan Bernabeu Peña.

La situación de la plantilla no mejora respecto al último partido en cuanto a número de efectivos disponibles, pues aunque se podrá contar con Pepín tras su lesión no estará Berna, que no pudo acabar el último encuentro ante el Paiporta al resentirse de sus molestias. Central por central. Los demás están disponibles para Jero López.

Respecto a Yeray, el jugador será operado el próximo martes, 12 de diciembre, en Murcia de su rotura de ligamentos cruzados y menisco. Se espera un tiempo de recuperación de entre 6 y 8 meses. El jugador ha asegurado que tan pronto pueda quiere acudir a los entrenamientos del equipo o a algún partido «porque quiero sentirme como uno más y no desvincularme». Fichado como centrocampista de referencia del equipo, ha manifestado que su ausencia «será bien cubierta pues hay una buena plantilla y otros compañeros para esa posición: Víctor Banegas, Duco Hugo...» Aunque tras la lesión notó cierta mejoría que hizo pensar en un diagnóstico menos grave, el jugador tuvo claro desde el primer momento «que tenía la rodilla rota».



Parón por la Copa de Regiones

Tras esta jornada entre semana la liga en la Tercera División se para por la disputa desde este viernes de la Copa de las Regiones de la UEFA en la Nucia. No hay jugadores del Olímpic en la selección. Juanjo participó en varias sesiones preparatorias pero finalmente Edu Revert no ha contado con él, sí con otros exjugadores del Olímpic como Zarzo (Castellón) o Rubén Solano (Eldense). En la siguiente jornada a los de Xàtiva les tocará jornada de descanso finalizando la primera vuelta el 20 de diciembre, de nuevo miércoles, en La Murta ante el Novelda.