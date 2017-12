Sorpresa en Benigànim y victoria del Atzeneta con golazo de Quico

Sorpresa en el Municipal de Benigànim con el empate (1-1) del líder ante el Carcaixent en un final de locura con dos goles, uno por bando, que dejaron un sabor agridulce entre el aficionado local. Por su parte, el Atzeneta cumplió ante el Tavernes al que venció por 2 a 0 en un partido dominado por los de la Vall d'Albaida, aunque no acabaron de cerrar el envite hasta los instantes finales.

El choque en tierra de la Beata Inés estuvo marcado por la mala climatología, con un viento gélido y muy activo, que condicionó el normal desarrollo de la contienda. A ello, hay que sumar que el Benigànim no mostró la superioridad que hizo gala en las jornadas anteriores excepto en los últimos veinte minutos donde creó peligro suficiente como para desnivelar el marcador. De hecho, el primer acto pasó con pocas incidencias en las dos porterías. Tras el paso por vestuarios, el encuentro continuó por los mismos cauces hasta que el equipo ganxut le puso más veneno a sus acciones de peligro. Kevin tuvo el primero en sendas acciones que no encontraron la red de Francesc. No obstante, todas las alteraciones se dejaron para los dos minutos finales. En el 88, Kevin Llario envió al fondo de las mallas una falta ejecutada por Filipe. Sin tiempo para hundirse en la desesperación, el Carcaixent de Castillo puso la igualada en el luminoso en un remate atípico de Carlos Pallarés que descolocó a Toni Peiró. El técnico del Benigànim, Juanjo Antolí, se quejó de las «inclemencias del tiempo, las cuales no nos ayudaron para nada y encima nosotros tampoco nos adaptamos a este entorno. Aun así, quisimos imponer nuestro estilo de juego pero no nos salió bien, pero no nos queda otra que continuar luchando».

El Atzeneta venció 2-0 ante un Tavernes que gozó de su oportunidad para haberse llevado algo positivo de su visita al Regit. Aun así, el dominador claro del partido fue el conjunto naranja que, con su fútbol combinativo, manejó el tempo del encuentro. Pablo Bonet avanzó a los de Roberto Granero en la segunda parte. Con el susto en el cuerpo por una oportunidad tabernera, llegó el golazo de Quico Vañó, quien, después de ver adelantado al portero del Tavernes, soltó una vaselina que se coló en la portería visitante. Gol, éxtasis y tres puntos para los del Regit.

Tras la disputa de la decimocuarta jornada, el Benigànim se mantiene líder con 29 puntos a pesar del tropiezo ante el Carcaixent. Le sigue el Atzeneta, segundo con 28, los mismos que el tercero, posición que ocupa el Castellonense.

El Canals, por su parte, sigue sin conocer la victoria. El empate ante el Alginet había insuflado ánimos al conjunto de Manuel Verzosa, que quería dar continuidad al punto sumado con la primera victoria, ante el Racing de Algemesí. Una victoria que, además, habría permitido acercarse a un rival directo en la pugna por salir de la zona baja. Pero el Canals volvió a perder, 2-1 ante los de la Ribera. Un temprano gol, a los cinco minutos, avanzaba a los locales, en un partido en el que el Canals buscó el empate con insistencia, y Josep Giménez lo conseguía antes del descanso. La segunda parte comenzó igualada, pero los locales acertaban en una clara ocasión. Con el 2-1 el Canals se lanzó al ataque, más tras quedar los locales con diez, pero no acertó de cara a puerta. En los últimos minutos los canalenses se quedaban también con diez por la expulsión de Cortés, por doble amarilla. La próxima jornada el Canals, colista del grupo, recibe al líder Benigànim.