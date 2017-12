El femenino del Olímpic cae ante el Levante C y el Llosa pierde con el líder, el Muro

El Olímpic femenino caía goleado 5-2 en su visita al Levante C, en un partido con una primera parte muy igualada y sin goles. En la segunda, un gol en propia puerta de las de Xàtiva avanzaba a las locales y aunque Virginia empataba en el minuto 61, el Levante volvió a ponerse por delante con dos goles más. Andrea Tormo recortaba distancias para el Olímpic. Las de Xàtiva siguen colista de la Liga Autonómica. En 2ª Regional, el Sport Base Ontinyent perdía 1-4 ante el Castellonense. Rocío anotaba el gol de las ontinyentinas, que se adelantaban en el marcador, pero las visitantes remontaron. El Llosa perdía ante el líder del grupo, el At. Muro, en un partido dominado por las alicantinas. Carolina marcaba para las de la Costera, cuando el Muro ya tenía el partido muy encarrilado, con tres goles a su favor. El partido entre el At. Vallada y el Benifairó de la Valldigna, en el feudo de las de la Safor, fue aplazado y está pendiente de nueva fecha.