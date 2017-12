Un 65 % de las urgencias que atiende el hospital de Xàtiva no son urgentes

El frío aprieta y el flujo de usuarios de la sanidad pública se dispara, junto con los casos de gripe y las complicaciones respiratorias. Pero, ¿saben los pacientes dónde deben acudir para evitar colapsos y garantizar el buen funcionamiento del sistema? La estadística demuestra que no.

La última memoria de actividad del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva cifra en 62.235 las urgencias atendidas por sus profesionales en 2016, una media de 170 usuarios al día. El número no deja de crecer: en 2015 hubo 2.131 urgencias menos. En 2014 se registraron 55.592, un 11,9% menos. En 2014, fueron 58.941 las personas asistidas. Del examen del último ejercicio del que existen datos se extrae otra conclusión no menos llamativa: solo un 26,8% de los casos atendidos por los servicios de urgencias del centro estaban catalogados en los niveles 1, 2 y 3 de triaje; es decir, tenían la consideración de urgentes (el 21,6%), muy urgentes (el 5,1%) o emergencias (el 0,1%). El resto de los pacientes no requerían de una atención inmediata y podrían haber acudido perfectamente a sus centros de salud de referencia para ser explorados. Así, el 62,4% de los casos se clasificaron en el nivel 4 o «normal» y un 2,7% en el 5, de «no urgentes». Un 8,3% no llegó a pasar el sistema de triaje.

La mayor parte de las atenciones se contabilizaron en el turno e mañana (28.447) frente a las 24.067 vespertinas y las 9.721urgencias nocturnas. El 87% de las asistencias en 2016 se inscribieron en el ámbito de las dolencias de carácter general, mientras que un 5% tuvieron la consideración de pediátricas (3.274) y hubo un 8% de maternidad (casi 5.000). Solo el 12% de los pacientes asistidos requirieron su ingreso posterior.

Las urgencias del Lluís Alcanyís presentan una demora media de 44 minutos hasta que se produce la primera atención, aunque el tiempo total que un paciente ha de pasar en el servicio se prolonga hasta las 3 horas y 14 minutos de promedio, 15 minutos menos que en 2015. La presión en urgencias se sitúa en 63,90, tres puntos menos respecto al dato de 2013. El 87% de los pacientes fueron atendidos en tiempo y el 0,62% se consideraron «huidos». La tasa de mortalidad es del 1,35% (84 pacientes murieron) y la de retorno a urgencias en 72 horas, del 5,54%.

En el Hospital General de Ontinyent, en cambio, fueron atendidos en 2016 un total de 26.971 usuarios, un 1,6% menos que en 2015. Este centro registra un nivel de frecuentación muy inferior, con 74 casos al día, casi 100 menos que en Xàtiva. El tiempo medio de espera en urgencias es de 1 hora y 56 minutos: se ha reducido en 21 minutos en los últimos cuatro años.



1.700 tarjetas SIP menos en un año