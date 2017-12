El Atzeneta vence en Tous y es líder a la espera del Canals-Benigànim de hoy

La jornada en el grupo III de la Regional Preferente se ha fraccionado con el súper puente de la Purísima, lo que han aprovechado varios equipos para avanzar sus encuentros a la jornada de miércoles y viernes. Uno de ellos fue el que se disputó ayer en el Municipal de Tous entre el propietario del terreno de juego y el Atzeneta. Un encuentro que acabó con victoria de los pupilos de Roberto Granero por 1 a 2 en un partido bronco, trabado, que acabó con varios expulsados, todos ellos en el bando local.

Manu Gasent avanzó al Atzeneta en los primeros instantes al rematar un balón franco después de un centro de Martín. Cerca de la media hora, los del Regit sacaron provecho a las jugadas a balón parado en un remate de Víctor Romero que superó al portero local. Con 0-2 el envite parecía decantado para el equipo naranja pero, ya en la segunda parte, un obús de 30 metros del Tous puso la incertidumbre en un marcador que no se movió más gracias al buen trabajo defensivo del Atzeneta.

Con esta victoria, el conjunto atzenetero se coloca líder de la competición a expensas de lo que haga el Benigànim esta tarde en Canals. El técnico del Atzeneta, Roberto Granero definió el partido como «bronco, aunque ya lo intuíamos por las reducidas dimensiones del terreno de juego. Sabíamos que no podíamos desarrollar nuestro juego y por ello fuimos más directos y la verdad sea dicha la primera parte nuestra fue soberbia. En la segunda, aguantamos defensivamente la ventaja y no pasamos grandes apuros». Por su parte, el futbolista del Atzeneta, Quico Vañó le quitó relevancia al hecho de acostarse líder. «Lo importante es dónde estemos al final de temporada. Yo no miro la clasificación, debemos estar tranquilos y continuar trabajando igual de bien como hasta ahora».



Hoy derbi en el Quatre Camins

El liderato del Atzeneta dependerá de lo que pase esta tarde en el Quatre Camins de Canals en el derbi de la jornada que enfrentará a un Canals que no gana, pero que en las últimas jornadas está compitiendo y poniendo los triunfos muy caros a sus rivales. Enfrente estará el líder Benigànim que ha cedido cinco puntos en las dos últimas jornadas. Su entrenador, Juanjo Antolí espera que su equipo «compita, en especial después de los resultados del Castellonense y Atzeneta. Para ello, deberemos afrontar el partido como una final». Para este encuentro que dará comienzo a las 16 horas, el Benigànim no podrá contar con Fran Alfonso ni con Baeza.

El Canals, bajo las órdenes de Manuel Verzosa, ha cambiado la actitud y ha mejorado el juego. Los resultados son cada vez más ajustados y el equipo confía en el que primer triunfo esté cerca. Verzosa no podrá contar para este choque de opuestos con Navas, Marcelo y Rodrigo. El Canals no quiere pensar en la entidad del rival, líder del grupo, y saltará al campo con el objetivo de conseguir la primera victoria.