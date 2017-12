La excelencia no llega a la accesibilidad todavía

el pasado lunes, el Ayuntamiento de Ontinyent, es decir sus gobernantes, celebraron el Día Internacional de las Personas con Diversidad. Para ello arroparon la fecha y la supuesta foto reivindicativa con la presencia de «representantes del mundo político, social, deportivo, económico, festivo y asociativo de Ontinyent». Como dice el acervo popular por aquí, garbellar aigua. Paradójicamente si miramos algunos titulares informativos de Levante-EMV de los últimos meses podemos leer: «Europa obligará a que teléfonos, cajeros y máquinas expendedoras sean accesibles» (16 septiembre); «Aplauso al Acta de Accesibilidad de la UE frente al parón de la ley española» (17 septiembre); «Centenares de personas con discapacidad exigen la accesibilidad universal» (8 de noviembre)... Hasta llegar al pasado domingo, cuando este mismo diario se hacía eco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un amplio reportaje de Mónica Ros, «Un día (In) Accesible», donde venía a exponer que este asunto sigue siendo una asignatura pendiente. Una efeméride ninguneada desde el gobierno ontinyentí.

Y es que en esta materia a Ontinyent, como cabeza comarcal, le compete ser ejemplo y modelo. Pero más allá de la foto político-publicitaria, no se divisa ni concienciación ni sensibilidad al respecto. Aunque también sería injusto señalar que no se ha progresado. Pero aún quedan muchos detalles a pulir, campañas, etc. Por no detenerse en infinidad de detalles o en edificios públicos que siguen siendo inaccesibles. Por todo ello, el gobierno que preside Jorge Rodríguez haría bien en escuchar a los de CERMI cuando advierten que «la accesibilidad universal es una obligación consagrada en el ordenamiento jurídico español y sobre todo en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad». Si el conformismo gubernamental se ciñe al aprobado, como mucho, y se reservan la excelencia de la ciudad para otros temas más agradecidos en votos, que lo digan.



Una iniciativa olé. Como anticipo a los regalos de Navidad, la Generalitat anunció, los pasados días, que licitará en breve la redacción del proyecto de conexión entre la CV-60, la N-332 y la AP-7 para acabar con el cuello de botella actual y vertebrar la franja costera y las comarcas de interior de la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés. Una nueva que, de llevarse a cabo sin demora, afectará positivamente a la ciudadanía residente en estas comarcas, un porcentaje significativo de la cual tiene en las playas de la Safor su segunda residencia o lugar de veraneo, amén de otras razones de raíz social, económica o cultural. El proyecto parece ir ligado a que desde enero de 2020 la autopista AP-7 se espera pase a ser gratuita. Cuando se ejecute la idea terminará el atravesar necesariamente los cascos urbanos de poblaciones como Bellreguard, Palmera, l'Alqueria de la Comtessa u Oliva, como sucede actualmente. Frente a los costosos planes de Fomento, gana el medio ambiente.



Cassola sense Corda. El comunicado del colectivo Cassola sense corda no es baladí y en modo alguno debería caer en saco roto. De hecho el ánimo reivindicativo de acogerse a las celebraciones lúdicas que no pasen por el mal trato al bou, que, digan lo que digan sus celebradores, haylo, se da en muchos rincones de la ciudad. Ya sea en las comparsas o en restaurantes. Por eso no se entiende el mutismo y la ambigüedad del gobierno municipal ante la petición de esta asociación, que ha solicitado por registro de entrada una reunión con el alcalde de Ontinyent en varias ocaisones ya y sin mejor respuesta que el silencio. Muy mal. ¿No predican tanto la participación?