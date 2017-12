El Olímpic prepara la vuelta de Copa ante el UCAM tras el parón en la liga

Cuatro días de descanso para la plantilla del CD Olímpic. Las dos victorias consecutivas ante Paiporta y Silla han tenido la recompensa de un día más de descanso pues el jueves no entrenaron. No habrá jornada este fin de semana en la Tercera División por la disputa de la Copa de las Regiones de la UEFA en la Nucía y la plantilla ha sido citada para entrenar el próximo lunes porque el miércoles próximo deberá afrontar el partido de vuelta en Murcia, ante el UCAM, con una desventaja en el marcador de tres goles (0-3). En la siguiente jornada liguera el Olímpic descansará, por lo que no volverá a jugar hasta el 17 de diciembre, en casa ante el Novelda. La próxima semana solo descansará fin de semana.

El paréntesis liguero le va a venir muy bien a una plantilla que tras la baja de Yeray se ha quedado algo justa de efectivos. Este miércoles el Olímpic ganó en Silla (0-1) con gol de Pablo Carrascosa, que acumula cinco goles, los mismos que Javi Boix, siendo ambos los máximos goleadores del equipo. Pero hay jugadores que empiezan a acumular minutos en una liga con partidos entre semana y con la disputa de la Copa del Rey primero y ahora la Copa Federación. Así, Jero López dejó en Silla de inicio en el banquillo a Belda por tener una micro rotura en el cuádriceps que no le impide jugar, aunque hay que controlar. También dio descanso a Berna Ballester por molestias y Belda tuvo que jugar al final porque Víctor Banegas acusó el esfuerzo de su vuelta al equipo. Para el próximo partido de liga ante el Novelda se espera poder contar con todos ellos. Moscardó sigue siendo duda, aunque cada vez participa más en el grupo, pero todavía no está al nivel de sus compañeros. El que pueda jugar ante el Novelda, último partido del año, dependerá de la conversación que tendrá la próxima semana el entrenador con el jugador.

Según fuentes de la plantilla, la Junta Directiva se ha comprometido a abonar la nómina de octubre en las próximas semanas. La vuelta a la regularidad en lo deportivo debería ir acompañada de la regularización en lo económico.

Con las dos victorias consecutivas el equipo es quinto en la clasificación y, al igual que en última jornada, de nuevo habrá enfrentamientos directos entre los principales rivales. Así, se enfrentarán La Nucía y el líder Levante; mientras que el Orihuela recibirá al Castellón. El Olímpic podría continuar quinto aún sin jugar.