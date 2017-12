Un Ontinyent con importantes bajas apela a la afición para vencer al Llagostera

Las múltiples bajas de hombres importantes plantean un nuevo reto para un Ontinyent imparable. Sin Tito, Fran Machado, Albiol y Juanan, los blanquinegros tirarán de bloque y de espíritu de vestuario para sumar la décima semana consecutiva sin conocer la derrota. Aun así, aparece un nuevo elemento clave en esta estratégica ajedrecística: el aficionado. Todo el staff técnico apela al hincha local a llevar en volandas al equipo, un sentimiento potenciado desde la web del club esta semana con un vídeo promocional. «En nuestro campo nos estamos sintiendo más arropados, pero es verdad que llegamos a este último partido de la primera vuelta aquí en casa, con un rival muy duro y nosotros necesitamos ese último empujón de nuestra gente para completar una primera vuelta espectacular. Estoy seguro que mañana la afición va a responder y nosotros nos lo vamos a dejar todo», pide Vicente Parras.

Hasta la fecha, todavía se ve bastante cemento en el estadio Municipal El Clariano y los cánticos de los aficionados se hacen más estridentes en los últimos veinte minutos. Por ese motivo, se pide al simpatizante del Ontinyent que las gargantas empujen los 90 minutos para convertirse en un verdadero jugador número 12 y de esta manera ganar y mantener la ilusión de estar arriba en la tabla. «Nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte y sentimos que el aficionado nos apoya, pero para este partido es verdad que queremos ver la grada llena y que el público se vuelque con nosotros», comenta el técnico del Ontinyent.

Por lo que respecta a la situación de los futbolistas blanquinegros, hay cierta preocupación por las numerosas bajas que tiene el equipo por sanción y por lesión. «Hemos intentado recuperar jugadores, estamos acumulando liga y copa, con una plantilla muy corta y encima ha llegado el momento de las lesiones. Hemos perdido a Albiol, probablemente para bastante tiempo, Fran Machado salió lesionado del partido ante el Hércules y además a Juanan y a Tito los perdemos por sanción, aunque Tito tampoco ha entrenado esta semana por un percance en Alicante. De todas formas, siempre digo que cuando hay bajas es momento para que la gente que ha jugado menos se pueda reivindicar. Es muy buena ocasión, aquí en casa contra un rival difícil, para que estos jugadores den un golpe encima de la mesa para demostrar que están ahí para lo que haga falta», avisa el míster alicantino.



Oportunidad para Keita

Ante tanta baja, llega el momento de jugadores de los cuales se espera mucho de ellos y que no acaban de despuntar. Uno de los que inició la temporada con mucho brío pero que ha ido perdiendo protagonismo es Keita Karamokoba. El de Guinea Conakry tendrá una nueva oportunidad para demostrar su valía y volver a ser lo que se vio de él en el comienzo de temporada. Sus goles pueden paliar la falta de gol que tiene el equipo. «Los goles llegan cuando tienen que llegar. Yo soy hombre de gol pero no me preocupa que no marque, soy una persona mentalmente muy tranquila y cuando tenga oportunidad de anotar goles, las voy aprovechar», espera el delantero del Ontinyent. El partido ante el Llagostera es mañana domingo a las 17 horas y será dirigido por el colegiado murciano Rafael Sánchez López.