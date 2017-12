Soberbio trabajo de un Ontinyent CF que dejó sin palabras a su entrenador

En muchos espectáculos deportivos y culturales hay veces donde las emociones se apoderan del intelecto, vaciándole de una estructura lógica. Eso es lo que pasó el domingo en el Clariano tras una nueva exhibición del Ontinyent en las que incluso tuvo que superar varias adversidades que dejó sin vocablos a su entrenador, Vicente Parras. «Lo sucedido ante el Llagostera me deja sin palabras. Los primeros veinte minutos antes del penalti estábamos muy bien. Después de la expulsión, el equipo se juntó ante las adversidades, no es que fuimos a defender el resultado es que incluso marcamos gol. Si en 70 minutos solo nos crearon tres ocasiones claras, eso habla del trabajo de los jugadores. Normalmente tengo palabras pero esta vez no las encuentro para definir lo que hizo el equipo. Se lo dije a ellos en el vestuario y todo el foco hay que ponerlo sobre el trabajo que hicieron los jugadores», relata un Vicente Parras muy orgulloso de su plantilla.

Un éxito basado en la colectividad. No importa si eres de los habituales o tu posición inicial se ubica en el banquillo; el futbolista que tiene la opción de jugar rinde como si fuera la última oportunidad que le da el entrenador. Ante el Llagostera se vio al mejor Rubio de la temporada, a un Leomar Pinto que mareó al lateral izquierdo del Llagostera, a un Raúl González tirando de testiculina ante los dos armarios roperos de la zaga catalana, a un Anaba omnipresente cuando más lo necesitaba el equipo y la guinda, un Álvaro Campos demostrando que la categoría de la 2ª B se le queda corta. En definitiva, trabajo en grupo. «Tenía que aparecer el equipo y lo hizo. Terminamos el encuentro con Russo en el lateral derecho y Soler en el izquierdo, fuera de su posición habitual, pero dando la cara en todo momento. Luego, podremos ganar o perder, pero los jugadores se lo dejan todo en el campo. Si contra el Llagostera no se hubiera ganado, no habría habido nada que reprochar a mis jugadores», comenta Parras.



El Ontinyent acumula 30 puntos

Con la victoria ante el conjunto del Gironés, y a falta del derbi del próximo domingo, el Ontinyent acumula 30 puntos, una cifra espectacular e impensable allá por el mes de agosto con la resaca de un verano movidito. «Con 30 puntos a mitad de temporada es como para estar contentos y orgullosos pero no vamos a bajar los brazos porque queda una segunda vuelta muy dura», avisa Parras.

Una vez superada la hipertensión por lo vivido ante el Llagostera, el foco se centra en el partido de vuelta de la Copa Federación mañana miércoles ante el Cartagena B, y como no, en el derbi del próximo domingo en el Collao en un horario poco habitual fijado para las 11.45. El técnico del Ontinyent ya está informado de la relevancia histórica de estos choques y no promete «ni ganar, perder o empatar porque esto es fútbol, pero como mínimo, vamos hacer lo mismo que ante el Llagostera y seguro que nuestra afición va estar orgullosa de nosotros», concluye el entrenador del Ontinyent.