Ontinyent habilita otra pista de voleibol y convierte el frontón en campo de tiro con arco

El Ayuntamiento de Ontinyent ha añadido la habilitación de una nueva pista de voleibol y la conversión del frontón viejo en un campo de tiro con arco a los 1,5 millones de euros ejecutados en mejoras deportivas en la ciudad. El nuevo campo de tiro con arco habilitado en el frontón, infrautilizado por el frontenis al contar con otras dos instalaciones recientemente remodeladas, permitirá atender una demanda del Club de Tir amb Arc d'Ontinyent para conseguir una instalación adecuada, que está siendo homologada por la federación y por la Guardia Civil. Desde el club han valorado positivamente poder contar con esta nueva zona de tiro con arco, que garantizará de forma segura la práctica de esta modalidad deportiva, y en un espacio que estaba infrautilizado.

Respecto a la nueva pista de voleibol, ésta surge al aprovechar una zona ubicada enmedio del pabellón, en una zona no utilizada hasta ahora entre las dos pistas laterales, ya que no estaba habilitado para la práctica deportiva simultánea en las tres zonas deportivas existentes. Esta reforma ha supuesto una inversión de 3.000 euros que ha generado un espacio central donde podrán disputar los partidos el club VAO Ontinyent, y al mismo tiempo se podrá entrenar o jugar en las otras dos pistas laterales, tanto a baloncesto como a voleibol. Para Tamara Riestra, presidenta del VAO, esta medida «descongestiona el uso del pabellón y permite sacarle rendimiento a una parte que no se utilizaba. Así podremos estar jugando partidos simultáneos sin ningún problema», señalaba.

El concejal de Esports, Óscar Borrell, recordaba que estas inversiones se añaden a las que se han venido realizando últimamente, y que han tenido como columna vertebral el acuerdo firmado en 2016 por el ayuntamiento, la Diputació de València y la Universitat de València, con un importe de 1,1 millones de euros. A estas inversiones se añaden otras en el polideportivo y en el estadio El Clariano. También se añadirán en breve la reforma del rocódromo, largamente demandada por los aficionados locales a la escalada, y que rendirá homenaje al desaparecido escalador local Àlex Vicedo.