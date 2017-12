Pepe Viyuela y el mago Yunque, espectáculos estrella del VI Festival de Circ i Teatre al Carrer

Yunke, uno de los magos españoles de más prestigio internacional, y el conocido actor y humorista Pepe Viyuela encabezan el cartel del VI Festival de Circ i Teatre de Ontinyent, que desde el 23 de diciembre y hasta el 3 de enero ofrecerá un total de once espectáculos de magia, equilibrismo, malabares, juegos interactivos y humor en hasta ocho escenarios urbanos distribuidos por todos los barrios de la capital de la Vall.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, que presentó ayer el festival junto a su coordinadora, la concejala Sayo Gandia, destacó que el certamen, incluido dentro de la campaña de Navidad Ontinyent Il·lusiona, «no sólo está consolidado, sino que podemos decir que los pequeños y sus familias no entenderían estas fechas en la ciudad sin esta oferta. Con el festival tendremos cultura de primera calidad y gratuita en las calles, que se suma a una oferta comercial que supera en densidad a la de otros municipios. Este año además disponemos autobuses gratuitos en tres rutas por la comarca, así que no hay excusas para no disfrutar de las navidades en Ontinyent», destacaba ayer el primer edil.

La concejala Gandia, por su parte, dio detalles de los diferentes espectáculos que se pondrán en escena en espacios como el parque de Benarrai, las plazas de la Concepció, Coronació, Santo Domingo, Vicent Andrés Estellés y Pere IV, el teatro Echegaray o este año, por primera vez, el nuevo aparcamiento de la avenida de Sant Francesc, lugar donde se llevará a cabo el espectáculo inaugural a cargo del mago Yunke. Este ilusionista, colaborador habitual del programa El Hormiguero de Antena 3, y subcampeón del Mundial de Magia de Lisboa, se enfrentará a situaciones de riesgo y peligro con Azar o Destino, un espectacular número de escapismo que sorprenderá a los espectadores que acudan el día 23 a las 19:30 horas a verle. Sayo Gandia explicaba que «este año el espectáculo inaugural requiere, por sus características, de un espacio de mayores dimensiones que la plaza Mayor, así que animamos a todas y todos a no perdérselo porque va a ser realmente espectacular», avanzaba la edil.

Previamente, el mismo día 23 a las 11 de la mañana habrá tenido lugar un pequeño avance en el paseo Benarrai especialmente pensado para los pequeños de 0 a 8 años: Petit Circ, que constará de dos actividades complementarias. La primera con la compañía El Pájaro Carpintero, con un espacio de experimentación de más de 200 m?2; con diferentes ambientes de juego libre. Para complementar esta actividad a las 12 se ofrecerá un espectáculo para todas las edades Clown en familia, con Pasquale Bergamotto y que mezcla humor, fantasía y juego.

En todos los barrios

El día 26 el festival se desplaza al barrio del Llombo, a la plaza de la Coronació, donde con Imagina Circo se podrá disfrutar de unos personajes que llenarán de color y fantasía del espacio escénico. El 27 y el 28 el festival llega al Poble Nou (plaza de Santo Domingo) con un teatro de funámbulos con una carpa con capacidad para sólo 120 personas pero que contará con seis sesiones. Las entradas, gratuitas, se deben recoger antes. El día 28 el parque Vicent Andrés Estellés alberga la actuación de la compañía Circ Pànic, con el espectáculo para todos los públicos El hombre que perdía los botones. El día 29, en el barrio de San Rafael, la plaza de Pere IV acoge por la mañana Los secretos de Mr. Stromboli, un feriante muy especial, vendedor de elixires milagrosos que recorre pueblos y ferias presentando sus inventos y fenómenos. Ese día por la tarde llegará el único espectáculo en teatro cerrado y de pago, «pero a un precio asequible de 10 euros en entrada anticipada», precisó ayer la edil Gandia, para disfrutar en el Echegaray del famosísimo actor Pepe Viyuela (Un, dos, tres; Chema en Aída; Olmos y Robles...), quien ofrecerá su espectáculo de humor visual Encerrona. El festival descansará para volver el día 3 y cerrar con cuatro propuestas de artistas itinerantes que se combinarán en los cuatro escenarios de la Concepció: Mag Aparici, Decopivolta, Pepa Cases, y Los Chimichangs.