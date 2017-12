«En Bixquert necesitamos alumbrado y presencia policial antes que un dron»

La asociación de vecinos de Bixquert no ha acogido con especial entusiasmo la idea de que un dron controlado por la Policía Local sobrevuele el diseminado para combatir la inseguridad del núcleo residencial. El colectivo no se opone frontalmente al programa piloto que el Ayuntamiento de Xàtiva quiere implantar en 2018, pero recela de la iniciativa y afea que se anteponga a un listado de inversiones largamente reivindicadas y no atendidas que se observan como «más útiles, básicas y prioritarias». La instalación de alumbrado público (ahora inexistente), la mayor presencia policial o la implantación de cámaras de vigilancia en los accesos son medidas que, a juicio de la presidenta de la entidad, Silvia di Giorgio, «mejorarían la calidad de vida de los residentes».

«Se está apostando por una opción (el dron) que nos parece más invasiva y que ofrece menos garantías respecto a su efectiva utilidad para salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos», manifestó ayer la asociación en un comunicado en el que también cuestionan que un dron pueda distinguir a un ladrón de un propietario de un chalé y facilitar su captura.

El colectivo recuerda que la iluminación de los caminos se ha postergado reiteradamente alegando razones económicas. El consistorio anunció recientemente una actuación para instalar siete farolas cerca de los principales contenedores de basura, una medida que la asociación aplaude pero que ve insuficiente, después de que en septiembre alertara de la falta de vigilancia. «No nos gusta que se instrumentalice nuestra legitima expectativa a un Bixquert realmente más seguro para conseguir otros fines: la sensación que se difunde entre los vecinos, que llevan varios meses esperando que se retire un tronco peligroso de la carretera, es que la principal preocupación no sea tanto nuestra seguridad sino, más bien, la oportunidad de utilizar esta tecnología con función recaudatoria», advierten.

El proyecto que se quiere poner en marcha en Xàtiva -con una inversión inicial de 18.000 euros- se halla todavía en una fase primigenia. El ayuntamiento se ha adherido a un convenio promovido por la Generalitat y la UPV, que incluye una serie de estudios previos y reuniones con los residentes a partir de enero con la finalidad de que el dispositivo se active conforme al ordenamiento jurídico, garantizando el derecho a la privacidad. Así al menos lo indican los responsables municipales, que se muestran receptivos a las demandas vecinales y señalan el convenio como una oportunidad de oro para ayudarse de la tecnología con tal de prevenir todo tipo de delitos y actuar en casos de emergencia.

Di Giorgio señala que la opción de los drones «no se puede descartar como buena», pero alerta de que «hay que estudiarla bien e ir con pies de plomo, porque implica riesgos». La presidenta hace hincapié en que el colectivo de Bixquert «no está cerrado a la propuesta», que se quiere profundizar con el equipo de investigación de la UPV y el consistorio y que puede tener utilidades positivas, como la posibilidad de evitar incendios. «No solo queremos más control, sino una calidad de vida mejor y sentirnos seguros con las calles iluminadas y con policía, cuya presencia echamos de menos», zanja.

La asociación remarca que se ha de ser muy cauteloso con la grabación, el tratamiento y la conservación de las imágenes personales de los drones en propiedades privadas para asegurar la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Por ello, piden aclarar los límites legales de la iniciativa de vigilancia con la Agencia de Protección de Datos.