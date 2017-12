L'Olleria destituye a Fortes y ficha a Estruch tras la última derrota

La derrota de l'Olleria la jornada pasada ante el Almussafes por 1 a 2 supuso la destitución del técnico Pablo Fortes. Un equipo confeccionado para luchar por el ascenso pero, con los malos resultados en este primer tramo de liga, se ha descolgado de los dos dominadores del grupo V de 1ª Regional, Enguera y Llosa, y desde el club entienden que el grupo necesita un revulsivo en el banquillo.

El técnico uruguayo habló de su destitución con Levante-EMV y no ocultó que «se podía esperar dada las expectativas que tenía el club desde el inicio de temporada. Me queda la tranquilidad de haberlo dado todo. Quisiera agradecer a las personas que han trabajado conmigo, cuerpo técnico y jugadores, por intentar plasmar una idea de juego atrevida para lo que es el fútbol Regional. También, dar gracias a toda la gente de l'Olleria los cuales me hicieron sentir como en casa», comenta Pablo Fortes.

Una puerta se cierra pero se abre otra. El conjunto vidriero ya tiene nuevo inquilino en su banquillo, Salvador Estruch, técnico que viene de entrenar en la liga andorrana, tanto de primero como segundo de abordo, y en el que ha llegado a jugar previas de la Champions League con el FC Santa Coloma, Lusitanos. El técnico de Tavernes debutará esta tarde en el campo de la Solana donde a partir de las 16.30 l'Olleria recibe al Sueca Promeses.

En la pasada jornada en el grupo V de la 1ª Regional, el líder Enguera goleó 5-1 al Palleter Paiporta, con goles de Rey, Muñoz, Quique, Alberto Simón y Pawa. El Llosa, segundo en la tabla, también goleó, 0-8, al Catarroja a domicilio. Gregori (2), Víctor, Loscos, Vila, Marc Pavía, Juan Hermoso y Blasco firmaron la goleada. El Chella se impuso 0-2 al Sueca, con tantos de Mullor, mientras que l'Alcúdia de Crespins goleaba 1-4 al Racing de Algemesí. Benavent, Ferran, Peiró y Vila marcaron para los de la Costera.



Empates del Moixent y San Rafael

En el grupo VI de la Primera Regional, el Montaverner rompió la racha con la derrota 4-0 ante el Racing San Gabriel. Esta tarde (16:30) recibe en el Píver al Moixent, que viene de empatar sin goles ante el Ayorense. El San Rafael Ontinyent empató a uno en los campos de la Puríssima ante el Rayo Ibense B.