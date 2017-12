A la justicia no le tiembla el pulso

Albricias!, como titulaba esta edición: «Absuelven a los 4 encausados por las protestas contra la alta tensión de Ontinyent», no es solo poner fin a la zozobra en la que vivían estas personas, desde hacía seis años y medio a causa de una protesta que se puede reputar de un libre ejercicio de libertad de expresión, en un tema de defensa del medio ambiente, al intentar paralizar con su protesta las obras de la línea de alta tensión Ontinyent-Alcoi. A mayor abundancia, el propio juez no ha visto acreditados los daños denunciados por la contratista y además, por ende, rechaza el delito de coacciones, y asimismo los David vuelven a vencer a un Goliat eléctrico, Iberdrola, aunque sea a un subterfugio o «subcontrata» de la misma. Un asunto que pese a todas las legalidades que presumen los letrados de la «subcontrata», a la postre ofrece más sombras que luces. Una ironía.

El juzgado de lo penal nº15 de València ha sido el encargado de absolver y poner fin a la causa abierta contra los cuatro activistas valldalbaidins. Pero es que acerca de la prepotencia, cuando no malicia y perversidad de la empresa subcontratada por Iberdrola, da cuenta el propio juez de la sentencia, al concluir que «las pruebas presentadas por la acusación no acreditan los supuestos destrozos denunciados». Lo que equivale a decir que, en buena ley, la empresa subcontratada debería ser sancionada duramente y compensar económicamente a los cuatro defensores del medio ambiente. Máxime cuando su único afán era el bien común, mientras el de la empresa subcontratada era el bien privado. No hay que olvidar que el trazado que finalmente se ha ejecutado, y que desató en su día una gran polémica entre colectivos sensibilizados con el medio ambiente, se proyectó el año 2011, «sobre un tramo de superficie forestal afectado por el incendio que solo un año atrás arrasó 2.500 hectáreas en la Vall d'Albaida». Amén de los prejuicios derivados contra los 4 encausados por la dilatación excesiva del proceso. Al final el temerario denunciante ha visto cumplirse su turbio propósito, como denunciaba la abogada de los cuatro, «desactivar las protestas».

Sentencias de esta jaez, o la que también informaba esta edición acerca de unos fallos a favor de ayuntamientos como el de Ontinyent y Font de la Figuera, frente a dos goliats nacionales, recuperan un tanto entre la ciudadanía su fe en la administración de justicia en este país. Cuya independencia el gobierno del PP que preside Rajoy de forma tan reiterativa se encarga en poner en tela de juicio.

Y es que los casos, si se quiere domésticos, no acaban de aflorar. Tras ellos se pavonean y abusan miserablemente las grandes empresas, ya sean eléctricas, de telefonía, etc., cuyos servicios resultan básicos para la vida de la ciudadanía. Inopinadamente estos no paran de multiplicarse, amparándose en equipos de abogados especializados en ingeniería burladora de leyes básicas, siempre en su provecho y en contra del desasistido usuario. En las oficinas de información al consumidor, como es el caso de la de Ontinyent, saben muy bien sobre este asunto. Y eso que los temas que llegan a estas oficinas seguro que no pasan de ser una punta del iceberg en relación a los numerosos abusos que se originan.