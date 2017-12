La atleta Inma Llorca gana el cross de Yecla en sub-20 y Nico Azorín queda 5º en sub-18

Los atletas del CAVA-Stocklogistic tuvieron un fin de semana lleno de competiciones. Al campo a través se añadieron varias competiciones en pista cubierta y en ambas modalidades hubo destacadas actuaciones. En cuanto al cross, se disputaron el Nacional Fiestas de la Virgen de Yecla y el Cross de Benicarló. En la prestigiosa prueba de Yecla, Inma Llorca consiguió un importante triunfo en la prueba sub 20, demostrando un gran estado de forma. También buena actuación de Nico Azorín, quinto en sub 18, y de Ferran Reig, sexto en la prueba sub 12. En Benicarló, Sofía Cambra acabó 7ª en sub20, mientras que Laura Navalón fue 8ª y Laura López 9ª en la misma categoría.

En pista cubierta, Víctor Botella conseguía la marca mínima para el Campeonato de España sub-20, en la prueba de los 1500 lisos, con un tiempo de 4'05''67. Será la tercera participación de Víctor en unos estatales sub-20, después de las dos participaciones de la temporada pasada.