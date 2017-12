no hay juguetes sexistas, sino gente adulta empeñada en decirles a las niñas y a los niños cómo y con qué han de jugar. O folletos comerciales que parecen libros de instrucciones donde se prescribe a cada menor, según el sexo con el que haya venido al mundo, el juguete que le conviene, prohibiendo terminantemente disfrutar con el que no corresponda.

Tiene que ser terrible, si es que tenemos capacidad de imaginarlo, ser varón, pequeñito pero con personalidad, y tener una extremada afición a jugar con muñecas o a pintarse las uñas de mil colores. Agobiante es, a edades en que la elección de colores es tan importante, ser fan del color rosa y sentirse literalmente enterrado bajo el azul celeste que conviene a los chicos. O ser niñita con pasión por tocar la batería, y no la de cocina. Porque nadie respeta esas preferencias que son tratadas como una amenaza para el triunfo social y personal de la inocente criatura. Somos tan reiterativos los adultos en nuestros errores y prejuicios? Nos repiten continuamente, y lo olvidamos con toda facilidad, que el juego forja a las criaturas, que les enseña su lugar en el mundo, que les hace apreciar sus capacidades y talentos? Sabemos que machacar al machismo implica la no imposición de roles y estereotipos que empiezan por los colores, siguen con las aficiones y acaban con las profesiones. Tú, piloto. Ella, enfermera.

Pero nos empeñamos en olvidar que no son cuestiones menores, ni banales, porque la niña a la que se educa para ser princesa tendrá menos defensas ante quien quiera encerrarla en una jaula de oro. O el chiquitín al que se le haga creer que los hombres siempre mandan y logran lo que quieren, porque son fuertes y triunfadores, acabará creyendo que las niñas no tienen derecho a disfrutar de la vida y los derechos que a él sí que están destinados. Exigimos educación en igualdad con pasión y reiteración. Y luego olvidamos rápidamente que las criaturas no viven en una burbuja sino en sociedad, educados por la tribu, que es quien envía mensajes machacones que conforman nuestra forma de ser y de relacionarnos. Por eso deberíamos aprovechar el juego y la cultura del regalo para educar en los valores que defendemos a muerte ante cada víctima de la violencia machista. Sin imponer juegos ni prohibir a nadie la libre expresión de sus preferencias, sino al contrario, neutralizando esas miradas maliciosas que, a veces, reciben las criaturas que juegan a lo que les da la gana sin que les importe en absoluto llevar bragas o calzoncillos.

Lo mismo sucede con las palabras, con el lenguaje que utilizamos. Nos resultan pesadas, a veces insufribles, esas maníacas que insisten, persisten y nunca desisten de exigir un lenguaje igualitario que nombre a las mujeres. Esas, que parecen obsesionadas con ese masculino lingüístico que les quita el sueño, cuando en realidad (se dice uno) siempre hemos hablado así. Y no se quiere ver que contra el machismo sólo funciona la igualdad. Una igualdad por la que se ha de apostar de forma permanente, sin que valgan excepciones o renuncias. Que se ignora especialmente a la hora de hablar, porque hablando construimos la realidad, y si en ésta no tienen cabida las mujeres, malamente podrán ser reconocidas como seres humanos de iguales derechos.

Por eso, por ejemplo, quien desea hacer de Xàtiva una ciudad mejor, más justa y humana, no debería dejar de mencionar en su felicitación, la fuerza y la esperanza que en esta tarea podemos aportar las mujeres, las vecinas de la ciudad. Aunque de todas formas, allí estaremos.