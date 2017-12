Un Olímpic poco rematador pierde los nervios y el partido ante el Novelda

Derrota del Olímpic en la Murta ante el Novelda, anoche en un partido en el que volvió a demostrar su poca capacidad rematadora y donde se encontró con el peor escenario, un marcador en contra desde el inicio del encuentro, y donde acabó perdiendo los nervios. No ayudó la actuación arbitral en la recta final. Mal comienzo del Olímpic y máximo acierto del rival, que en el minuto 3 de partido, en la primera combinación que tuvo el conjunto visitante, marcó Luis Carlos. Con el marcador en contra el Olímpic presionó al rival buscando tener el balón y crear ocasiones, el Novelda apostó por el contragolpe y varias veces concluyó jugada con disparos entre los tres palos de Paco y creándole problemas a la defensa local en jugadas a balón parado.

Transcurridos veinte minutos, el equipo local, pese a contar con más posesión, no consiguió inquietar a Alberto. Juanjo lo intentó de disparo lejano tras un contragolpe en el minuto 39, pero respondió tras una pérdida de balón Lewis al contragolpe. En el minuto 43 un disparo de Abengózar fue rechazado en corto y Juanjo no acertó a rematar. En el córner siguiente Pepín remató de cabeza con potencia pero se fue a las manos del portero.

El segundo tiempo empezó con un Pepín que creó un buen contragolpe y estuvo cerca de culminarlo (m.51). El Olímpic lo intentaba, arriesgando, pero no llegaban las ocasiones. En el minuto 55, en el contragolpe, Luis Carlos estrelló un balón en el palo cuyo rechace Samu no acertó a meter en la portería de un Paco batido. En el 57 saltó al terreno de juego Moscardó volviendo a jugar un partido de liga desde su lesión en el pasado mes de enero. El equipo local no dejó de intentarlo pero sin crear ocasiones claras, y Alberto sacó la mano para despejar un disparo de Moscardó.

El Olímpic encerró al Novelda pero sin recompensa y además, añadiendo cada vez más nerviosismo. Mucha precipitación en los locales y con un juego en los últimos minutos casi a la desesperada, en los que Pepín acabó como delantero centro. El encuentro acabó con varias tanganas y dos expulsados y un árbitro que perdió el control de lo que pasaba en el terreno de juego.

El empresario madrileño José Miguel Garrido Cristo, que invirtió en el Albacete y ahora se relaciona con el Elche CF , presenció el partido en el palco junto al presidente, Javier Úbeda, entrando en el vestuario a su finalización.

Por el Olímpic jugaron Paco, Escobar, Berna, Pepín, Belda (Fran Momparler, 79), Banegas, Juanjo, Colau, Javi Boix, Abengózar (Borja, 46) y Hugo (Moscardó, 57). La Murta registró una entrada de unos 300 espectadores para ver un partido en el que el colegiado Rodríguez Carpallo mostró amarilla a los locales Belda y Borja; y a los visitantes Samu, Luís García, Lewis y Beibel. Expulsó a Escobar por doble amarilla en el minuto 87,y a Colau en tiempo añadido. Y amonestó al fisioterapeuta local Joan Párraga.