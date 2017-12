La Font compra por 75.000 euros el solar del suegro de un edil para el centro de día

El gobierno municipal de la Font de la Figuera ha cerrado por 75.000 euros la adquisición del solar donde se ubicará el futuro centro de día financiado por la diputación y la Generalitat con una inversión de 1,23 millones. Los terrenos por los que finalmente se ha decantado el ejecutivo encabezado por Compromís con el apoyo del PSPV y de una concejal no adscrita expulsada de Ciudadanos, pertenecen a los suegros del portavoz socialista y segundo teniente de alcalde, Mariano Ferriz.

El PP de la localidad, que amaga con «emprender acciones legales» y llevar la operación a los tribunales, ha cuestionado la elección de una parcela que, a juicio de la portavoz popular, Mª José Penadés, «no cumple los requisitos en cuanto a luminosidad y carece de las medidas básicas de seguridad y emergencias de evacuación en caso de incendio o cualquier catástrofe», puesto que, añade, «se encuentra enclavada detrás de unos edificios y con difícil acceso».

La formación «celebra» la subvención concedida para ejecutar el centro de día, pero muestra su disconformidad con «las formas con las que se ha decidido la ubicación» en «tiempo récord» (poco más de un mes), sin ver más opciones, sin invitar a mas posibles vendedores y sin publicidad alguna». Los populares inciden en que el arquitecto municipal valoró los terrenos en 70.000 euros, mientras que la compra se ha formalizado por 75.000 ?. Además, consideran que el consistorio tendría que haber recurrido a un tasador externo.

El alcalde de la Font,Vicent Muñoz (Compromís), responde que el solar es «óptimo» para acoger el futuro edificio de 40 plazas y subraya que el consistorio examinó una gran cantidad de alternativas con anterioridad, ninguna de las cuales reunía las características exigidas, o bien por sus dimensiones, por su elevada pendiente, su precio, por no estar urbanizado el suelo o por su localización. El primer edil justifica la premura del procedimiento por la necesidad de reunir toda la documentación lo más pronto posible con tal de poder acceder al plan de inversión provincial y autonómico.

Muñoz no ve lógico externalizar la tasación de la parcela cuando el consistorio dispone de un técnico municipal, a tiempo que recalca que el precio de compra se ha cotejado con los valores en la zona que maneja el Ministerio y que el incremento respecto al valor obedece a «la negociación normal con los propietarios», haciendo hincapié en que los gastos de notaría y tramitación «son caros».

El PP ha pedido «que se tengan en cuenta todas y cada una de las principales medidas de seguridad» y que el equipo de gobierno «no se aproveche ni juegue con la sensibilidad de las personas». El grupo popular se muestra partidario de que el centro de día se haga «cuanto antes», pero «en el lugar más idóneo, con publicidad, transparencia y con opciones a otros vecinos de ofrecer inmuebles». «Aquí tenemos a los que venían a salvar a las personas: en realidad vienen a rescatarse a sí mismos y beneficiarse de la política para el interés propio», ha señalado Penadés, que ve en la operación «la excusa perfecta para deshacerse de un solar que ni estaba en venta». «Lo que el teniente de alcalde tenía en venta era su vivienda y parece que con la compra de ese solar queda todo solucionado», ha añadido la regidora. El PP señala otras opciones de ubicación, como rehabilitar la antigua casa del pueblo, un local del Gobierno que está en pésimas condiciones pero de buen acceso, frente al centro de salud.El alcalde, sin embargo, asegura que el Ministerio pide 112.000 euros por la adquisición de este edificio, con «un grado de protección elevado» que «podría perjudicar al proyecto».



Cruce de acusaciones

Otras propuestas de emplazamiento son descartadas porque, según Muñoz, comportarían expropiaciones costosas, chocan con el planeamiento urbanístico municipal u obligarían a urbanizar zonas rústicas, con los consecuentes gastos para los dueños del suelo. El primer edil acusa a Penadés de «anteponer su interés personal al general» con la intención de torpedear el proyecto «poniendo piedras en el camino». «No quiere que tengamos centro de día porque ellano gobierna», sostiene. Muñoz amenaza con actuar contra la portavoz popular por «abusar de los recursos públicos judicializando la vida política de un municipio de 2.500 habitantes».

«Si denunciamos no es por gusto, sino porque tenemos un gran compromiso que es el de velar por los intereses de todo el pueblo», replica Penadés, que reitera su defensa de que se construya el centro de día. «Esto no tiene nombre ni excusa: esto es una presunción de prevaricación, un abuso de poder», opina la exalcaldesa del PP, que acusa ejecutivo de actuar «con opacidad» porque» saben de sobra que hay muchos inmuebles y solares en venta, seguramente más económicos e incluso con mejor accesibilidad». Muñoz reitera que ha dado a los populares «toda la información del proceso y de porqué se han descartado el resto de posibles ubicaciones». «Pero no quieren razonar», zanja.