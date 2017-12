El PSPV de Guadasséquies exige saber el destino del dinero de la venta de olivas

El PSPV de Guadasséquies ha pedido a la alcaldesa del municipio, Carmen Vidal, las facturas de la venta de la recolección de aceitunas de parcelas municipales, unos ingresos que Vidal anunció que serían para las fiestas del pueblo, pero ahora se niega a aportar los recibos. El asunto fue uno de los más polémicos en el último pleno, celebrado el pasado lunes, después de que el portavoz socialista, Romualdo Peris, reclamara a la alcaldesa las facturas de la venta de las aceitunas, así como los gastos de recolección y transporte de las mismas, junto a la liquidación, una vez deducidos los gastos. Peris instó a la primera edil a que diera cuenta de los importes a la ciudadanía, así como de los mismos gastos y beneficios de la producción de aceitunas municipales entre los años 2013 y 2017.

La petición incomodó a la alcaldesa, quien respondió, según los socialistas, que «ella no había dicho eso, que no dijo que el dinero de la venta iría a las fiestas», algo que después sí reconoció, al señalar que «no existen facturas». Peris insistió en obtener una copia de la producción de aceitunas, los kilogramos obtenidos, el número de olivos de las parcelas municipales, así como conocer «quien explota esas parcelas. Queremos saber qué parcelas están explotadas por gente del pueblo, y si están sacando algún rendimiento. Pedimos conocer cómo se han asignado esas explotaciones, porque hay una parcela al lado de la rotonda, junto a un terreno expropiado y no está claro si la explotación de esas aceitunas se ha dado al propietario del terreno expropiado o son del pueblo, municipales. Queremos que todo eso lo aclare la alcaldesa», manifestó Peris.

La presión del PSPV por conocer los importes de la producción de aceitunas motivó que Vidal haya aportado un escrito con datos de la producción, aunque un escrito no avalado por facturas, que la primer edil sigue negando a los socialistas, según han denunciado a este diario. El escrito, firmado por un ingeniero —aunque no acompañado de las facturas— expone que Guadasséquies cuenta con 55 olivos en parcelas municipales y que la producción anual está entre los 35-40 kilos por olivo. Señala que el precio de mercado ronda los 0,45 euros el kilo, y en base a ello deduce que la valoración económica de la producción de los 55 olivos es de 876,70 euros. «Eso es una valoración, pero no está documentada con las facturas y no conocemos la liquidación. Exigimos que nos den esa información», reclama Peris.

Desde el PSPV, Federico Benavent afirma que «la gente del pueblo ha visto como son los operarios del ayuntamiento los que trabajan las parcelas y recolectan las olivas», y los socialistas añaden que la alcaldesa «ha llevado después la producción de los olivos municipales a la cooperativa de Enguera, donde ella también lleva las aceitunas de sus propios campos». El PSPV teme que las liquidaciones se hayan hecho juntas, por lo que reclama las facturas municipales para conocer el dinero que debe repercutir en las arcas municipales y en las fiestas, para beneficio de todo el pueblo.