caen 30 millones en el presupuesto

lo importante no estriba en que el Ayuntamiento de Ontinyent haya aprobado un presupuesto de 29,8 millones de euros para 2018 sino saber de dónde proceden esos ingresos (léase impuestos, no siempre justos) y en qué se gasta hasta el último céntimo del mismo. Porque ahí vienen las desavenencias, los tratos de favor, los privilegios, pero también las injusticias y los agravios comparativos. Que el gobierno municipal, destaque de esa suma «la rebaja de la deuda» no es un mérito, es la obligación que asumió el partido socialista cuando en los comicios de 2015 recibió el sufragio mayoritario de los ontinyentins. Respecto al «aumento de la inversión», a priori debería congratularnos. Los peros provienen de las prioridades, ya que la cuantía que deciden los ciudadanos, a través del Ontinyent participa, aún dista bastante del cómputo total (6,2 millones de euros). En definitiva, un presupuesto que se verá beneficiado, como reconocía el propio gobierno municipal, por el aumento de las aportaciones de otras administraciones, como la Generalitat y la Diputació de València. Es lo que tiene situar a un hombre de peso de Ontinyent, allí donde se corta el bacalao.

Las naderías que expresaron los cuatro grupúsculos de la oposición fueron de poca enjundia y explican por qué, seguramente, el partido que lidera Jorge Rodríguez o mucho cambian dichos partidos (y de momento el PP ya ha anunciado que seguirá con lo puesto) o en los comicios de 2019 los socialistas seguirán nadando de panxeta.

Como botón de muestra de ese presupuesto, el cual se aprobaba con los votos favorables del equipo de gobierno del PSPV y las abstenciones de PP, Compromís, EU y Ciudadanos, señalar que EU y Compromís cifran sus críticas a los mismos en que son "continuistas" y buscan el "rédito electoral". Si cuando gobernaron con Compromís les fue bien ¿para qué quieren cambiar y arriesgar? Máxime mirando a un 2018, que será la antesala del año electoral, 2019. A qué viene sacar pecho desde Compromís, porque los del gobierno les han aceptado una propuesta para remodelar la plaza Major? Sobre todo porque no iba bien avalada por ningún proyecto deslumbrante. Además una propuesta similar la formuló, hace unas semanas el PP, pero para que el costo fuera a cuenta de la Diputación. Otro cantar fue el rifirrafe de EU y Compromís a cuenta del Ontinyent CF, que sigue arrojando más sombras que luces ya que la trágala que el regidor de hacienda esgrimió para intentar justificar la ayuda a la entidad deportiva, al señalar que «lleva el nombre de Ontinyent por toda la geografía española», así como que «ha sido acordada en el Consell d'Esports» es un argumetario endeble e insostenibles. Lo del PP fue una traca, pero de forment ni un gra incluido ese auto-odio que profesan a la cultura valenciana de rigor.

Coincidiendo con el 30 aniversario del primer número de la desaparecida revista Crònica, en cuya portada se anunciaba el primer concierto mundial de campanarios, se confirmó esta semana el regreso de tamaño evento cultural. El musicólogo aieloner Llorenç Barber, tras la experiencia ontinyentina, donde compuso, dirigió e interpretó Vivos voco, ha llevado su evento por más de un centenar de ciudades de todo el mundo como Berlín, París, Pamplona o Quito. Para esta ocasión le podría acompañar la Colla de Campaners de Ontinyent.