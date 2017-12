La inyección para mejorar polígonos de Ontinyent se amplía a 1,6 millones de euros

La eficiencia del Ayuntamiento de Ontinyent en la aplicación y gestión del Plan de Mejora Polígonos del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IVACE, permitirá que la ciudad amplíe la subvención prevista inicialmente, según informó ayer el consistorio. La rapidez en la contratación y ejecución de las obras ha servido para que después de la última ampliación del plan de ayudas, la capital de la Vall pueda optar a que la subvención autonómica sea del 100% de los 1,6 millones de euros de inversión a los tres polígonos industriales de la ciudad (el Pla, l´Altet y Sant Vicent), en lugar del 70% previsto.

El concejal coordinador de Territorio, Jaime Peris ha celebrado que «el trabajo intenso realizado en el ayuntamiento permita no sólo no perder ni un céntimo de las ayudas sino incluso optar a ahorrar el 30% que teníamos que aportar en fondos municipales». Peris recordaba que «este verano fuimos una de las primeras ciudades en adjudicar las obras, que ahora están ya en la recta final y dentro de los plazos, lo que nos da ventaja respecto a muchos ayuntamientos que no van a poder justificarlas. Hay que agradecer tanto la implicación de los funcionarios municipales como la profesionalidad de las empresas, ya que sin el trabajo de todas y todos no sería posible optar ahora a ampliar las ayudas», manifestaba ayer.

Entre las actuaciones contempladas en las tres zonas se incluyen acciones concretas como proyectos de mejora vial, creación de nuevas aceras, repavimentación, suministro de agua, mejora de alumbrado público, de saneamiento, dotación de zonas verdes, regeneración paisajística, vigilancia con cámaras, generación de energías renovables, instalación de contenedores subterráneos, señalización, identificación de calles, o dotación de carriles bicis, entre otros. Jaime Peris incidía en que «estas acciones mejorarán notablemente los servicios y la imagen de los polígonos, suponiendo un cambio trascendente pe modernizarlos y hacerlos más atractivos tanto para la gente que ya trabaja como para inversores que hagan posible el llegada de nuevas empresas en la ciudad».

Más plazas de aparcamiento

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ontinyent habilitará un nuevo aparcamiento de 60 plazas en la Avinguda del Tèxtil atendiendo las demandas de las empresas y comercios de la zona, señalaron ayer. En concreto, el consistorio va a alquilar una parcela ya asfaltada que cuenta con el doble de las plazas eliminadas con las obras de reurbanización que se están realizando en el tramo de la de la rotonda de Colortex hasta la calle de Guerau de Montmajor.

Estas obras, en las que se ha invertido 1'1 millón de euros (de los cuales 800.000 son aportados por la Diputación de Valencia) se encuentran ya en su recta final, y según recordaba el concejal coordinador Territorio, Jaime Peris, «van a suponer una mejora sustancial para las empresas del entorno, además de la dignificación de uno de los accesos directos más importantes de la ciudad, todo de acuerdo con las directrices que marca el Plan General de Ordenación Urbana», señalaba.