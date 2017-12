Ontinyent recibe el último día del año al Home dels Nassos con fiesta y música

El barrio de Poble Nou de se prepara para recibir este domingo a las doce del mediodía, último día del año, al Home dels Nassos. «Jo sóc l'Home dels Nassos i vaig per tot arreu, viatjant de poble en poble i mai ningú no em veu», dice la coplilla. Organizan la Associació de veïns del Poble Nou, la Coordinadora de la Vall per la defensa i ús del Valencià, el Casal Jaume I y el Ayuntamiento de Ontinyent. Actuarán músicos de Ad Libitum