El exedil de Policía de Xàtiva lleva al juez el reintegro de 6.000 euros en combustible

El juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de València ha admitido a trámite la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento de Xàtiva por el exconcejal de Seguridad y Personal, José Antonio Vidal (PP) a raíz del reintegro de 6.000 euros en concepto de combustible que la administración reclama al exedil por vía de apremio. En 2015, un informe de la concejalía de Hacienda señaló un presunto fraude a raíz de las irregularidades en el pago de repostajes con cargo a un vehículo de propiedad municipal averiado y en desuso que era empleado por Vidal. Desde 2011, se contabilizaron 5.000 litros de suministro de extradiesel y gasoil imputados al citado coche, que funciona con gasolina, así como otras facturas en las que no se identificaba la matrícula o albaranes a nombre del edil. El informe municipal concluyó que los pagos efectuadas se correspondían con suministros recibidos por el exconcejal ajenos a la administración pública.

Vidal, que niega esta acusación, pide que se anule y deje sin efecto tanto el decreto de pago como el procedimiento de apremio y el embargo practicado contra él. A su juicio, la reclamación se fundamenta en meras especulaciones no probadas documentalmente. El exconcejal asegura que su uso de los vehículos municipales se limitaba al desempeño de funciones propias de su cargo y que nunca recibió dinero por los repostajes. El exedil alega indefensión porque sostiene que no ha podido tener acceso a los albaranes ni formular alegaciones sobre determinadas diligencias practicadas por el consistorio, a tiempo que atribuye a la empresa suministradora los posibles errores o anomalías, porque era la que elaboraba los albaranes. Los pagos, según él, fueron autorizados por los técnicos municipales. Vidal, que aportó facturas de consumos propios, también señala que no se le respondió a su petición de suspender la ejecución.

El juzgado ha señalado la vista del juicio el 12 de febrero a las10.50 horas y ha reclamado al consistorio el expediente del caso para examinarlo. Al no abonar la cantidad en tiempo y forma, la diputación abrió un procedimiento de embargo contra el exedil, que de momento se ha paralizado. En el marco de la vía de apremio, a Vidal se le compensaron 785 euros que éste reclamó de la paga extra de 2012 suprimida por Montoro.