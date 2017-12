El ontinyentino Mullor recala en el banquillo del Eldense

Miguel Ángel Mullor vuelve a los banquillos. El técnico ontinyentí se ha hecho cargo del Eldense después de la decisión de los rectores del club de destituir al anterior técnico, Dani Ponz. El jueves fue su primer entrenamiento en su nuevo hogar y con sus nuevos inquilinos a los cuales vio en directo en el Nuevo Pepico Amat en el partido que cerró el año para los del Vinalopó Mitjà ante el Elche Ilicitano. Las primeras impresiones sobre su nuevo plantilla son buenas, destacando principalmente por ser «un vestuario muy comprometido y con ganas de estar arriba», dice.

El Eldense se encuentra en la quinta plaza, a un punto de las posiciones de promoción por lo que al ex técnico del Ontinyent se le va exigir, como mínimo, meter la cabeza entre los cuatro primeros y luego intentar el ascenso a 2ª B. «Es un proyecto serio y muy importante. La idea pasa por hacer el play off aunque no será fácil por conforme está el grupo. Luego si se consigue plaza de promoción, deberemos echar el resto e intentar ascender de categoría», reconoce un Mullor quien no oculta las ganas que tenía de volver a sentirse entrenador. «Había mono de entrenar, pero todo lo que me había salido era lejos de casa y, teniendo una hija pequeña, opté por esperar a ofertas más cercanas. La verdad es que me ha llegado una posibilidad de un gran club, un gran proyecto y cerca de casa», subraya el técnico. Mullor llega al Eldense solo, sin sus hombres de confianza aunque no descarta en un futuro contar con algún miembro de su staff de etapas anteriores. El primer partido de Mullor desde el banquillo será el fin de semana de Reyes con un Eldense que recibirá al Buñol.



Derrota del Olímpic veteranos

En el encuentro de la jornada 14 del Grupo Sur de Veteranos aplazado al jueves en el campo de fútbol del polideportivo de El Perelló, el Olímpic perdió ante el equipo local por 3 a 1. El equipo de Xàtiva abrió el marcador en el minuto 22 por medio de Velasco, pero en la segunda parte la presión de los de casa se acrecentó y llegaron los tres goles suyos. Los veteranos vuelven a la competición el 6 de enero, según informa Rafael Ruiz.