DE GALLOS Y GALLINAS

después del 1 viene el 2, y así hasta el 365. Pero aunque parezca mentira es ésta una verdad muy difícil de asimilar. Sufrimos por estas fechas un bombardeo inacabable de mensajes resumidos en aquello de «año nuevo, vida nueva». Ejercen una fuerte presión para hacernos creer que el inicio del año es una especie de pizarra en blanco ofrecida a los pobres seres mortales para que, cual Ave Fénix, renazcamos de nuestras cenizas y escribamos de nueva la Historia. Pero la vida es mucho más corriente y moliente y en realidad no somos ave fénix, sino gallinas y gallos que andamos todo el día con la preocupación de cubrir nuestras necesidades básicas, cacareando al sol, buscando los mejores rincones del corral e intentando no ser enterradas bajo nuestras mi... serias personales. Seres con poca memoria, que solemos vivir un presente estresante a causa de un pasado que olvidamos fácilmente, preocupados por un futuro en el que no hacemos la inversión necesaria.

Suena cínico pero es realista. Gramsci , que era un tipo muy revolucionario e inteligente pero quizás algo falto del sentido del humor, afirmaba odiar «esos añonuevos de fecha fija que convierten la vida y el espíritu humano en un asunto comercial con sus consumos y su balance y previsión de gastos e ingresos de la vieja y nueva gestión», decía

Lo del asunto comercial está claro porque cada vez resulta más evidente que nuestra vida está marcada por hitos y acontecimientos diseñados con la única finalidad de convertirnos en seres consumistas, abonados a la adquisición y al despilfarro, se tenga o no fondos para la inversión, pero aferrados a la tarjeta de crédito como única alternativa a la insatisfacción que la vida produce tan a menudo.

Pero, a poco que pensemos con raciocinio y sin estímulos externos que no han sido solicitados, es fácil darse cuenta que el cambio de dígito, la renovación del calendario sólo corresponde, en realidad, al tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta al sol. Y tal hecho, natural y ajeno a nuestra intervención, ha derivado en una farsa universal que implica, a fecha fija, una avalancha de buenos propósitos, de balances relativamente sinceros y de reflexiones más o menos relevantes, como esta.

No es que esté mal la reflexión sobre la propia experiencia, ni mucho menos. Seguramente nos iría mucho mejor si supiéramos ver nuestras acciones con la necesaria perspectiva para advertir lo equivocadas, ridículas, egoístas y trapaceras que las personas podemos llegar a ser de tal forma que nuestra soberbia congénita recibiera un duro varapalo que nos pusiera en el sitio que nos corresponde: la parte más minúscula de un Universo al que no se le moverá una pestaña cuando la especie humana no sea más que un recuerdo. Claro que también apreciaríamos la enorme generosidad e indiscutible grandeza que, a veces, guía nuestras acciones, con el refuerzo que ello supondría para robustecer la fe en nosotras mismas.



Otra vez el autoengaño

La cuestión es que tal cosa habría que hacerla no por imposición comercial, vinculada al aumento de matrícula en los gimnasios o en las academias de idiomas, sino de forma habitual, periódica, más bien frecuente y no lo contrario. No a fecha fija, para impresionar al espectador. O para engañarnos a nosotras mismas. Sino con valentía y con la suficiente honestidad como para convertir ese balance en una herramienta útil para dejar de ser el animal estúpido que tropieza siempre en la misma piedra.

Ya lo decía, otra vez, el amigo Gramsci, en clave algo más constructiva en esta ocasión: ·Quiero que cada mañana sea para mi año nuevo. Cada día quiero echar cuentas conmigo mismo y renovarme cada día». Y sin atragantarse con las uvas.