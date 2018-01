El Olímpic descansa hoy y entrena mañana. Y el Olímpic ha fichado a un nuevo jugador. Dos decisiones, dos buenas pistas.

Que el Olímpic haya incorporado a un jugador, Lolo Ivars, tiene, lógicamente, su valor deportivo, pero también, y es lo que quiero destacar, un valor social importante. Es la primera alta tras las bajas de Tobías, Garrido y Trujillo. Es un jugador que ha pasado por clubes destacados. A pesar de la situación económica delicada del club, de nuevos nubarrones sobre el horizonte, el jugador ha declarado que tiene garantías, que confía en el club, que quiere jugar una promoción de ascenso y de hecho, ha fichado? Si él se ha fiado, nosotros no debemos ser menos. En plena campaña de renovación de abonos de media temporada no estaría más ilusionarnos un poco.

Que el equipo no entrene hoy no es un dato de que van sobrados, sino de que están muy metidos. No se entrena hoy pero se entrena mañana. ¿Se imaginan dejar la casa la mañana de Reyes? Pues eso es lo que van a hacer. Se juega contra el colista, y pese a ello no se quiere perdonar el entrenamiento de mañana. Hay compromiso en la plantilla y eso es bueno, muy bueno.

Dejando a un lado regalos de más peso, en mi carta le he pedido para el Olímpic, no goles, sino ocasiones. Con las ocasiones llegarán, seguro, los goles. De momento, este domingo bajaremos a la Murta con la única intención de salir de allí con los tres puntos. Aún creyendo en la importancia de jugar bien creo que ahora, lo que más necesitamos, es sumar de tres a tres, no separarnos de la cabeza y esperar que alguien de los de arriba pinche.