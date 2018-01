El paro baja en la Costera, la Canal y la Vall en diciembre con 463 desempleados menos

La Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida han cerrado el mes de diciembre con un descenso de las cifras del paro en las tres comarcas, que en conjunto registran en diciembre 463 parados menos que en noviembre. La Vall lidera el descenso mensual con 243 parados menos (3,83 %) y una reducción interanual de 11,90 %, en una comarca que en diciembre cuenta con un total de 6.102 parados, según datos publicados por el Servef. En la Costera, el mes de diciembre de 2017 se ha cerrado con 5.774 desempleados, 135 personas menos en las listas del paro que el mes anterior, un descenso del 2,28 %, que a nivel interanual supone un descenso del 8,91%. Porcentualmente, la mayor reducción del paro se registra en la Canal de Navarrés, un 7,25 % mensual y 16,44 % interanual. En esta comarca, 85 personas han encontrado trabajo, pero hay 1.088 parados en el último mes del 2017. En las tres comarcas hay un total de 12.964 parados. En Ontinyent, diciembre se ha cerrado con 50 parados menos y un total de 3.024; en Xàtiva hay 2.474 parados, 44 menos que en noviembre; y en Enguera 15 personas han encontrado trabajando, dejando las cifras del paro en 318.

En cuanto a la contratación, siguen predominando los contratos temporales entre los que se han formalizado el pasado diciembre. En la Vall se han registrado 2.658 contratos, 40 menos que en el mismo mes en 2016. De esos más de 2.600 contratos, solo 242 son indefinidos (9,10 %), mientras que 2.416 (90,90 %) son temporales. La misma tónica siguen las contrataciones en la Costera y la Canal de Navarrés, aunque en estas dos comarcas han crecido respecto al año anterior. En la Costera, en diciembre de 2017 se firmaron 1.542 contratos, 96 más que en el mismo mes en 2016. De ellos, 130 son indefinidos y 1.412 (91,57 %) temporales. En la Canal, de los 536 contratos formalizados en diciembre 519 (96,83 %) son temporales. En esta comarca se han producido a lo largo de diciembre 27 contratos más de los registrados un año antes.

El secretario general de UGT en las tres comarcas, Raül Roselló, ha manifestado que estas cifras «demuestran un mercado de trabajo dinámico y una recuperación económica, pero que en el día a día no sienten los trabajadores. Cada vez hay más personas que trabajan para subsistir, pero no para mejorar su calidad de vida y de su familia, consolidándose la inestabilidad laboral y un salario bajo que no garantiza el poder adquisitivo de los mismos», denuncia el dirigente sindical.



Plan de choque para el empleo

UGT ha reclamado un «verdadero plan de choque» para el empleo, en el que se garantice la protección social, se refuercen las prestaciones por desempleo y se ejecuten políticas activas de empleo. Roselló pide que se apueste por un cambio de modelo productivo basado en una política industrial de estado y otros factores que permitan crecer la economía.