Àngels, drag-queens i dimonis

E l Nadal, entranyable o no, és una festa que hauria de servir per aparcar les diferències a les reunions familiars i habilitar una xicoteta treva política. Però tot es distorsiona. De vegades, per un excés de zel de l'esquerra per salvaguardar el laïcisme públic d'una festa que va més enllà dels seus orígens religiosos. Quasi sempre, per les histèriques reaccions conservadores per les innovacions dels governs esquerrans. A Xàtiva es va muntar un sidral per l'omissió de l'àngel del Betlem monumental, ràpidament restituït per l'autoritat competent. Un betlem és un betlem. I inclou el jesuset, el Sant Josep, Maria, els pastorets, els Reis d'Orient i un angelet. Treure l'àngel és innecessari, però tampoc és per muntar cap drama. També posem caganers, que no tenen significació religiosa. Perquè, en el fons, les fronteres entre tradició i celebració fundacional del catolicisme estan difuminades: un Pokemon amb ales seria menys polèmic.

A Madrid, mentrestant, tota innovació en la cavalcada de reis és rebuda amb el trabuc, amb una agressivitat paranoica: encara ressona el melodramàtic «No te lo perdonaré jamás, Carmena!», de Cayetana Álvarez de Toledo, perquè ses majestats anaven vestits de manera futurista. Enguany, la polèmica s'ha centrat en la presència d'unes drag-queen a la cavalcada del barri de Vallecas. Els xiquets madrilenys han vist de tot, però posar a ballar unes drag el dia de la cavalcada sembla ja un afront irreparable. A més, per una piulada del regidor del PP, Jorge Herrero, m'assabente que una de les drag odia el Nadal. Quin gran pecat. Però no veig la dreta mossegant ferro davant el fet que el Nadal actual és una festa dissenyada per les multinacionals nord-americanes. Un homenatge perpetu a Walt Disney i el seu esperit reaccionari i consumista. Pel contrari, no tenen res a dir de la decisió de Carmena d'eliminar les zones VIP, a les quals la progènie d' Ana Aznar o la família real podia veure còmodament la cavalcada de Madrid. En el seu lloc, hi havia xiquets discapacitats. Esperit nadalenc en estat pur.

Ha passat un nou Nadal i la pau i l'amor els hem hagut de veure a les pel·lícules: a València, l'extrema dreta va boicotejar la desfilada de les Magues que organitza la Societat Coral el Micalet fora del programa nadalenc, el dia després. Ho vam fer perquè sí. Perquè no els agrada que algú pense diferent. Insults, crits i el Cara el sol. Una colla de dimonis amb l'estanquera per bandera. Que tingueu molt bon any.