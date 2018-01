La pesadilla burocrática de Prince en el Ontinyent está cerca de llegar a su fin

Doce jornadas después el Ontinyent vio rota la magnífica racha de resultados que le han aupado a día de hoy a la zona noble del grupo III de la 2ª B. El pasado domingo el Cornellà hincó el diente a los de Vicente Parras en el momento más duro, en el descuento, sin tiempo a reaccionar. Demérito ontinyentí o acierto de los locales. Para el entrenador del Ontinyent el gol se fraguó en «un error individual. Está claro que si no hay errores no hay goles, pero fue una equivocación en la marca, en un movimiento que teníamos estudiado de ellos. Sabíamos que estos partidos se decidían en errores puntuales y nosotros lo cometimos en un tiempo en el que no hay posibilidad de reacción», reconocía Parras.

Con el partido en el Nou Municipal ya en el olvido, el Ontinyent tiene ante sí una semana intensa con un doble enfrentamiento, uno en Copa y otro en liga, todo ello con una plantilla corta por las bajas que arrastra el equipo. Un inconveniente con remedio a corto plazo en forma de fichaje ya que el Ontinyent quiere cerrar esta misma semana los frentes abiertos por lo que respecta al primer delantero centro y el lateral izquierdo. Y es que con el adiós inesperado de Keita, el equipo necesita un segundo atacante aunque una vez cerrado el primer ariete, la secretaria técnica esperará hasta el final del mes de enero para hacerse con los servicios de otro punta.

Quien parece, a la espera de confirmación oficial, que tiene la luz verde a sus problemas burocráticos es Prince. La resolución, aunque no ha llegado todavía al seno del club del Clariano, parece ser favorable para los intereses del futbolista ghanés, por lo que su llegada al club textil estaría más cerca. En el club ontinyentí están a la espera de recibir el papel que necesita el mediocentro del Ontinyent para convertirse en nuevo jugador blanquinegro. Una vez con la certificación acreditativa en la mano se pondrá punto y final a un culebrón que ha durado cuatro meses y que todo indica que ha llegado a su fin.