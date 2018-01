La sequía complica la siembra de cereal en Moixent, Fontanars y la Font de la Figuera

La ausencia de lluvias está agudizando los problemas derivados de la sequía en las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, donde las reservas generadas con las precipitaciones de hace un año comienzan a agotarse y los pozos ya flaquean. El oleicultor y secretario comarcal de La Unió, Julián Úbeda, teme otra cosecha bajo mínimos el año que viene en el ámbito de la aceituna si se mantiene el escenario de falta de agua.

La sequía ya está afectando gravemente a los productores de cereal y girasol de Moixent, la Font de la Figuera o Fontanars, que no pueden sembrar porque la tierra no reúne las condiciones necesarias y esperan una producción nula. Aunque la normativa obliga a los agricultores a practicar la siembra de al menos tres cultivos en las tierras se secano para percibir ayudas a través del llamado «pago único», La Unió reivindica medidas para paliar las pérdidas y reclama que las autoridades autoricen a no sembrar, porque ello supondría una pérdida de esfuerzos y dinero. «Estaríamos tirando las semillas y gastando gasoil para no recoger nada», expone Úbeda.