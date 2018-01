Dos informes técnicos señalan nuevos incumplimientos en la contrata de limpieza de Xàtiva

Dos informes emitidos en los dos últimos meses por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Xàtiva han dejado al descubierto diversos incumplimientos de la contrata que gestiona la limpieza viaria y la recogida basura desde 2012 y la limpieza de edificios públicos y centros docentes desde 2016. El equipo de gobierno mantiene abierto desde septiembre un expediente para determinar el alcance de las omisiones y si corresponde exigir responsabilidades a Inditec, SAU, que, por su parte, ha presentado una batería de alegaciones y ha defendido el cumplimiento de los pliegos contractuales de ambos servicios.

Ambas partes tuvieron un primer encontronazo a cuenta de la interpretación de la bolsa de libre disposición ofertada por la empresa en su propuesta de licitación para el concurso de la limpieza de edificios públicos. El consistorio le recriminó que solo había ejecutado 800 de las 11.000 horas comprometidas para servicios extraordinarios y exigió su cumplimiento.

Los argumentos de la firma, que mantiene un criterio distinto respecto a cómo han de distribuirse estos trabajos no ordinarios, fueron desestimados por el equipo de gobierno en octubre. Un estudio posterior encargado por el ejecutivo a la técnica responsable de supervisar el servicio enumeró otros incumplimientos en el mismo contrato. Aunque los trabajos ordinarios de limpieza se cumplen según lo establecido en el pliego de condiciones, el informe advierte de deficiencias en lo referente al suministro de información desglosada sobre las actuaciones practicadas en cada centro y el horario de cada limpiadora, entre otros campos. A la fecha del informe, la adjudicataria no había justificado el número de horas efectuadas por los peones especialistas ni las dedicadas al servicio de recogida selectiva. Los pesajes de los deshechos destinados al reciclaje, además, no se practicaban en el vehículo de la empresa, como estipulaba el contrato -porque no dispone del citado sistema- sino en la base de las concesionarias.

Si bien horarios e itinerarios de recogida no se adaptan exactamente a la oferta de la empresa, el estudio concluye que se realizan según las necesidades y solicitudes de los centros. El personal vinculado a la gestión del servicio y el inventario tampoco se ajustan estrictamente al pliego y la mercantil, añade el informe, no había acreditado que los vehículos y la maquinaria fueran de nueva adquisición, como se comprometió.



Mejoras cumplidas

El documento detalla que la concesionaria ha cumplido la mayor parte de las mejoras incluidas en su propuesta, como la contratación de personal en riesgo de exclusión o con diversidad funcional, la limpieza de centros escolares fuera del calendario, la limpieza mecanizada y el baldeo de patios escolares o el refuerzo de la inspección los fines de semana.

Junto con la ejecución de las horas de libre disposición, la mercantil también tiene pendientes otras mejoras, como la dotación económica de un premio de reciclaje y una campaña de concienciación en los centros educativos, además de varias medidas fijadas a largo plazo, como el suministro de papeleras en los patios, la instalación de nuevos contenedores de reciclaje o el incremento de las fracciones de recogida selectiva.

Los incumplimientos se repetirían en el contrato de la recogida de basura, adjudicado en 2012 y en el punto de mira de los investigadores del caso Taula en 2016.