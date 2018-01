Gripes y otros desastres

Hay cosas que nunca cambiarán y así, igual que en verano hay que hablar del calor que fríe huevos en la calle, empezamos el año con el asunto estrella de la gran nevada que ha caído, y esta vez muy a lo bestia, en determinados puntos de España, allí donde la climatología invernal es dura y reta la comodidad de nuestras vidas. La Naturaleza tiene fenómenos fuera de nuestro control como los terremotos, pero otros bastante previsibles como las nevadas. Hubiera estado bonito que algo hubiera cambiado y esta vez, los organismos responsables de la seguridad de la ciudadanía en lugar de estar en el fútbol, hubieran estado alerta y preparados con un eficiente plan que evitara que miles de personas se pasaran horas y horas encerradas en sus coches en dificilísimas y muy preocupantes condiciones. El problema no sólo es la nieve, sino la falta de actuación, plan o previsión alguna para evitar o suavizar las consecuencias sobre las personas.

Es evidente también que empezaremos el año con la gripe que, al parecer, viene este año hecha una mala bestia, capaz de tumbar en la cama al más pintado y dejarlo ahí además durante un par de semanitas, alargando así indebidamente un proceso que, en otras ocasiones, se solventaba con más rapidez. El hecho es que este año la gripe está siendo muy virulenta sobre todo con la población de mayor edad. Los profesionales coinciden en señalar que hacía tres años que no veían una epidemia semejante, cosa que, por otra parte, también se suele escuchar invierno tras invierno en un caso paradigmático de escasa memoria social. También los consejos son siempre los mismos: que los antibióticos no son eficaces en estos casos o que si la fiebre persiste hay que acudir al médico para descartar que haya alguna infección. Que hay que guardar cama, curiosa expresión porque en realidad debería ser el contrario. Que hay que beber muchos líquidos, pero no alcohol del que ya se ha hecho suficiente uso y abuso. Se podría añadir la recomendación de intentar no quejarse mucho, ni en voz muy alta, porque no sirve de nada y resulta agotador.

Otro consejo procedente, fruto de la penosa experiencia, se podría dirigir a las administraciones y personas responsables para que garanticen el perfecto funcionamiento de los servicios y protocolos de atención que precisen quienes acaben acudiendo al médico o al hospital en busca de ayuda. Para que pongan todo su esfuerzo en evitar las amargas cifras y tristes escenas que no tardarán en aparecer de camas en los pasillos y personas dolientes abandonadas en una camilla. Su responsabilidad es inmensa, nada menos que la salud de las personas, algo más valioso que el dinero o el amor, como bien sabemos y hasta cantamos, aunque lo olvidemos con facilidad, sobre todo cuando estamos fuertes y sanas.

Es, hay que reconocerlo, una tarea difícil con un sistema sanitario que fue cuidadosamente desmantelado, pieza a pieza, durante muchos años, a base de recortes que iban privándolo de personal y de recursos. Nada casual, sino fruto de un estratégico empeño en fortalecer la sanidad privada, que no está al alcance de todos pero supone un gran negocio para algunos. La sanidad pública en razón al sabotaje sufrido, sigue sufriendo enormes déficits que hacen que a día de hoy, a pesar de los valerosos esfuerzos realizados, la atención sanitaria no tenga mucho de qué presumir, cuando en Xàtiva por ejemplo, las citas con especialistas, en algunos casos, se dan un semestre después de solicitarlas.

Esperemos fervorosamente que ésta sea una de las realidades cambiantes que nos traiga el año nuevo.