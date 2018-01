El Ontinyent empata en la Copa ante el Villarrobledo sobre la bocina

El Ontinyent consiguió anoche empatar a dos ante el Villarrobledo en un partido de la Copa RFEF muy competido, bajo una intensa lluvia que estuvo cayendo en el campo de la Virgen. Los de Parras se avanzaron en el marcador por mediación de Bandera, pero se vieron superados en la segunda parte con dos goles del líder del grupo XVIII de la Tercera división. Leomar, sobre la bocina, puso las tablas en el marcador. Destacar el debut de Bauti y Perujo, las dos adquisiciones ontinyentinas en el mercado de enero.

El partido arrancó con mayor empuje del Villarrobledo, crecido por enfrentarse a un equipo de superior categoría. Aun así, el primer lanzamiento con peligro nació de las botas de Rubio pero su tiro no encontró portería. Con el paso de los minutos los blanquinegros se hicieron con el control del esférico y llegaban con más facilidad a la portería de Fran Mateo. Una buena combinación por banda derecha entre Soler y Nemesio concluyó con un centro raso al corazón del área para que David Bandera empujase al fondo de las mallas la primera diana ontinyentina. Los locales no perdieron la cara al partido y se acercaron en varias ocasiones a los dominios de Satoca, pero les faltó la eficacia que sí tuvo el conjunto textil. Precisamente, el Ontinyent pudo aumentar la ventaja en un balón de Leomar al segundo palo que no pudo rematar con claridad Nemesio, totalmente solo ante el portero manchego.

Tras la reanudación, los locales salieron con fuerza para intentar poner una igualada que llegó tras una jugada por banda izquierda que remató Calero lejos del alcance de Satoca.

A partir de aquí, el Ontinyent se volvió a entonar y estuvo cerca del gol en una jugada individual de Rubio que despejó muy bien Fran Mateo. En la siguiente acción, Leomar asistió a un Juanan que remató fuera con todo a favor para anotar el segundo del Ontinyent. Perdonó el equipo valenciano, no así el Villarrobledo quien, en un remate desde cerca del medio campo de Juanma Acevedo sorprendió a un avanzado Satoca que se vio sorprendido por el tiro lejano del futbolista rojillo. El equipo de Vicente Parras no se vino abajo y en el descuento logró el empate en una jugada individual de Leomar Pinto que superó por bajo al portero local. Al final empate y todo por decidir en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de la RFEF que se disputará el 24 de enero a las 19 horas en el Clariano .

El Ontinyent CF jugó anoche con Satoca; Bauti, Russo, Rober, Perujo; Nemesio, Bandera, Soler, Anaba; Rubio y Leomar. También jugaron Juanan, Julen y Verdú.