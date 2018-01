Va de bo! Frase que la pilota valenciana utiliza el servidor antes de sacar. Pues bien, el Olímpic la puede utilizar también pues ya está en marcha el primer periodo de suscripción de acciones de la futura Sociedad Anónima Deportiva en la que aspira convertirse. Primero los socios, luego los demás. Ha tardado más de lo esperado, pero ya está en marcha un proceso que cambiará totalmente el club.

Las dos primeras fases de suscripción de acciones son un trámite. No creo que haya colas por parte de los socios para adquirir acciones. El capital social es tan alto que, salvo sorpresa mayúscula con una compra abultada, los socios quedarán fuera de cualquier decisión futura en el club. La atención y la esperanza están puestas en la tercera, cuando entre ese inversor o inversores.

Algo deben tener asegurado los dirigentes porque el Olímpic, aún con problemas, aún con retraso en las nóminas, ha fichado ya a dos jugadores. Me lo tomo como algo positivo.

Y ahora hay que ganar. Es curioso: el partido más importante es este domingo ante el Recambios Colón, y no solo por la filosofía del próximo partido, que también, sino porque una derrota supondría alejarnos en exceso de los puestos de promoción y de nuestro próximo rival en la Murta, la Nucía. Las cosas empiezan a estar más o menos claras, y no hay equipo que renuncie a la promoción, y todos fichan, o cambian de entrenador. La lucha por la promoción de ascenso va a ser dura pues todos no caben. Y además, si queremos que se adquieran muchas acciones, mejor con un equipo con opciones de ascenso hasta el final que con un equipo sin metas. Luego, lo de ascender, ya será otra cosa.