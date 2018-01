Ontinyent fletará dos autobuses para la expedición del Cant dels Angelets en Fitur

Ontinyent se volcará el próximo sábado con la interpretación en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, del Cant dels Angelets, el canto de origen gregoriano que sirve como preludio de las fiestas patronales de la ciudad. La ciudad fletará dos autobuses para la expedición que se trasladará a Madrid a Fitur. El concejal de Turisme, Pablo Úbeda; el presidente de la Associació de Festes de la Puríssima, Salvador Pastor; el experto y estudioso de las fiestas y tradiciones locales Rafa Gandia; y la Camarera Mayor, Ana Mª Cabedo, daban ayer detalles de una expedición de la que formarán parte más de 150 personas, que se desplazarán en dos autobuses fletados con la ayuda de la Diputació de València, así como en vehículos particulares.

Úbeda incidía en que «este año es una ocasión perfecta para proyectar en Fitur el Cant dels Angelets, después de su reciente declaración como Bien Inmaterial de Relevancia Local» y añadía que «la promoción de la tradición y la gastronomía es una de las líneas en la que vamos a incidir en la feria». Así, el sábado, tras el Cant dels Angelets se ofrecerá una degustación de embutido tradicional ontinyentí y se repartirán dípticos específicos sobre el canto y la gastronomía local. También se promocionarán atractivos naturales e históricos. Pastor avanzaba que además del Cant dels Angelets, en Fitur también interpretarán el Cant de l'Aguinaldo de la Puríssima. Gandia, por su parte, manifestaba que «esperamos que en el futuro tengamos ocasión de proyectar nuestro canto en España y fuera de ella».