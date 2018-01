El Atzeneta gana pero sufre en Canals y el Benigànim puntúa en Castelló

Partidos duros para los equipos de la Vall d'Albaida que militan en el grupo III de la Regional Preferente en la decimoctava jornada, primera de la segunda vuelta, que concluyeron con resultados positivos para ambos. EL Atzeneta se impuso al colista Canals por 1 a 2 en un encuentro en el que los pupilos de Roberto Granero tuvieron que remontar un resultado adverso. En el duelo por la zona alta, el Benigànim arrancó un punto ante el Castellonense ganando, de esta forma, el gol average a los de Castelló de la Ribera.

En el Quatre Camins, el Canals fue mejor que su oponente en la primera parte, bien situado sobre el escenario del partido. La diana canalense llegó en el minuto 20 después de un error defensivo que aprovechó Eric para superar a Edu Samblas. El equipo taronja apenas inquietó a los locales en este primer acto por lo que sus acercamientos a la potería de Aitor fueron contados.

En el segundo acto, todo cambió. El Atzeneta demostró su liderazgo en el grupo III y acabó sometiendo a su rival, con remontada incluida en el marcador. Al cuarto de hora, Romero ponía la igualada al rematar una falta ejecutada por Gasent. Siete minutos más tarde, Cristian, arrancando desde su propio campo, consiguió la diana del triunfo en una jugada no exenta de polémica ya que el Canals reclamó fuera de juego del delantero del Atzeneta. El árbitro Antoni Orch Martínez no dudó en dar validez al gol que le dio los tres puntos a los del Regit que se mantienen en lo más alto de la clasificación una semana más. Sobre esta jugada, el técnico del Atzeneta, Roberto Granero, no tuvo ningún tipo de dudas. «Fue un gol como una casa porque Cristian arranca de nuestro campo, no hay fuera de juego. Ellos protestaron por la pataleta de ser el gol de la remontada».

El Canals se mostró descontento con la actuación arbitral en general, y especialmente con el segundo gol del Atzeneta, en fuera de juego según los canalenses. Los dos conjuntos acabaron con diez, por las expulsiones del visitante Edu Casanova, y del local Manuel González, ambos con roja directa.

Los de la Costera mostraron otra imagen ante el líder, al que dominaron en la primera parte y ante el que siguieron buscando el gol tras el 1-2 visitante. Joni pudo empatar y la última ocasión fue para Manolo Vinaches que también tuvo el empate en un tiro desde fuera del área, pero salió rozando el palo.

En el campo de l'Almena se esperaba un partido apasionante entre el Castellonense y el Benigànim. Una buena prueba de fuego para ambos equipos, llamados a luchar por la promoción. Mucha expectación que no se tradujo en buen fútbol sobre el terreno de juego, con dos escuadras que no querían perder y que terminaron la contienda con muy poco bagaje ofensivo. El primer acto se lo adjudicaron los locales a los puntos con un par de ocasiones de gol que no encontraron las redes de Peiró. Tras el pase por vestuarios, el Benigànim llevó el timón del partido aunque tampoco sin grandes alardes en la portería de Toni Revert. Al final, 0-0 y reparto de puntos, pero con el gol average particular a favor de los de la Beata Inés.



Benigànim cede la segunda plaza

El técnico del Benigànim, Juanjo Antolí declaró que se vieron «dos equipos que priorizaron no perder ninguna de las opciones que nos podía dar el resultado. Ellos gozaron de ocasiones en la primera parte, nosotros estuvimos más atenazados pensando más en los noventa minutos que no en los cuarenta y cinco primeros. En la segunda parte, nos soltamos y al final del partido tuvimos nuestras opciones». Con este resultado, el Benigànim cedió el segundo puesto al Dénia, pero se mantiene en promoción con 36 puntos.