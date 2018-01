El escaparate turístico indispensable

Xàtiva. La delegación de Xàtiva, encabezada por el alcalde, Roger Cerdà, y la concejala de Turismo, Mariola Sanchis, acude a la feria bajo el paraguas del Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia, en el stand 7A2. La presencia de las autoridades municipales se prolongará durante tres días, «en los que se prevé desplegar una intensa agenda institucional y de contactos con distintos agentes y entidades relacionadas con la gestión de los destinos turísticos», destacaron ayer. Dos cuestiones destacan dentro de la agenda: hoy miércoles el alcalde dará a conocer el contenido de la XXI edición del Festival Internacional Nits al Castell. Por otra parte, mañana jueves se sabrá si la nueva app Xàtiva Turismo se alza con el premio a la mejor aplicación turística nacional, galardón que se decidirá en el evento Fitur Know-how & Export. La nueva app de turismo de Xàtiva ha sido elegida entre las tres mejores de España en la categoría de guías de destino. La agenda institucional de la delegación de Xàtiva continuará con las visitas al stand del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha anunciado su visita también hoy miércoles.

Ontinyent. Ontinyent se volcará el próximo sábado con la interpretación en la Fitur del Cant dels Angelets, canto de origen gregoriano que sirve como preludio de las fiestas patronales de la ciudad. La capital de la Vall mandará una expedición de la que formarán parte más de 150 personas, que se desplazarán tanto en los dos autobuses fletados con ayuda de la Diputación de Valencia como en vehículos particulares. Pablo Úbeda, edil de Turismo, incidía en que «este año es una ocasión perfecta para proyectar en Fitur el Cant dels Angelets, tras su reciente declaración como Bien Inmaterial de Relevancia Local. Los angelets nos ayudarán a intensificar la promoción de nuestras fiestas patronales, ya que la promoción de las tradiciones y la gastronomía es una de las líneas en las que vamos a incidir en la feria», destacaba el regidor esta semana. En este sentido, Úbeda avanzó que el sábado se aprovechará para ofrecer una degustación de embutido tradicional ontinyentino al finalizar el Cant dels Angelets, repartiéndose también dípticos específicos sobre el canto y la gastronomía local típica durante las fiestas. Otras líneas de promoción de la ciudad serán los atractivos naturales (el paraje del Pou Clar) o las rutas por espacios históricos como la Vila, el Palau o los refugios antiaéreos.



Mancomunitat de la Vall. la Mancomunidad de Municipios de la Vall d'Albaida presentará en Fitur la app Jaime I a la Vall, así como las rutas temáticas. La aplicación para móvil se presenta como la mejor herramienta para guiar a los que se aventuran a seguir los sesenta kilómetros de itinerario paisajístico y cultural propuestos; una ruta que se puede seguir a pie, a caballo, en coche o en bicicleta, éste último el vehículo que protagonizará la otra propuesta: las rutas cicloturistas que articulan todos los pueblos de la comarca en ocho itinerarios, uno principal de 253 kilómetros y entre 4 y 6 días, y ocho temáticos. Como explica el presidente de la mancomunidad, Vicente Gomar, «apostamos para que los amantes del cicloturismo descubran que somos una comarca ideal para transitar por ella, a partir de rutas diseñadas para ellos o siguiendo el hilo de la historia», afirma. Ambas propuestas son fruto del Plan de Competitividad turística que financian a partes iguales la Mancomunidad, la Diputación y la Generalitat y que ha permitido la edición de nuevas publicaciones en la línea de la nueva imagen de marca que se presentó en Fitur el año pasado. Se trata de la guía turística de la Vall, la de Jaume I y la de cicloturismo; así como las de turismo activo, senderos, pueblos, alojamientos y restaurantes; la gastronómica, que incorpora recetas de cocina, o el calendario culinario, que integra eventos y bodegas. Las guías estarán en el stand 7A2 del pabellón 7 de Fitur, donde se ubicará el departamento de turismo de la mancomunidad, bajo el paraguas de la Diputación, y en su web www.valldalbaida.com.

Bocairent. La declaración como séptima maravilla rural de España y la conmemoración del 175º aniversario de la plaza de toros estarán muy presentes en la participación de Bocairent en Fitur. Se presentará un vídeo del coso mañana jueves.