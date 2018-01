El PP recuerda a Roger Cerdà que cuando estaba en la oposición aseguró que a Fitur solo acudirían técnicos

La portavoz del PP de Xàtiva, M.ª José Pla, echó mano ayer de la hemeroteca para arremeter contra el alcalde, Roger Cerdà, y su «nuevo criterio» respecto a la presencia política en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra a partir de hoy en Madrid. Pla subrayó que el consistorio «siempre ha trabajado activamente» para que la ciudad tenga presencia en el evento, pero recordó que, cuando lideraba la oposición como portavoz del PSPV, Cerdà dijo en 2014 que a Fitur «tendrían que ir técnicos municipales y expertos para promocionar Xàtiva y llegar a acuerdos a empresas», mientras que «los políticos no hace falta que asistan para hacerse fotos y pasar días en Madrid con cargo al erario público». Según Pla, como alcalde, el socialista «ha cambiado el formato» y, no solo «da la importancia máxima a la feria», sino que «va a pasar tres noches en Madrid».

La portavoz del PP desgranó el presupuesto de gastos aprobado en la última junta de gobierno local celebrada el lunes, que suma «más de 3.000 euros entre el viaje y el hotel» de la expedición en la que participan tanto el alcalde como lo que Pla denomina su «séquito personal», en el que incluye a su secretaria, su jefe de gabinete y a la regidora de Turismo. «Eso si Cerdà no ha roto su relación con esta última porque intenta gestionar directamente el área de Turismo saltándose a su concejal con delegación», ironizó la edil. La dirigente popular señaló que, además de los 3.000 euros de la junta de gobierno, el alcalde «ha aprobado por decreto otros 900 euros que se llevan para sus gastos personales» y que pidió que se aclaren.

En su comparecencia junto al senador del PP Antonio Clemente y a la diputada nacional Elena Bastidas en la sede de Xàtiva, Pla aprovechó para recordar que, en la oposición, el alcalde «también dijo que no había que pagar la tasa del Consorcio de Residuos (COR) porque era un servicio inútil que no hacía falta». Sin embargo, hizo hincapié en que «ahora preside el COR», en un escenario en el que el recibo no ha dejado de subir. Pla incidió en el «postureo» del gobierno municipal por «cómo ha cambiado su mensaje. Lo que antes era malísimo ahora es buenísimo porque es la forma de poder ´gastar a mans plenes´», zanjó.