Moixent rechaza el campamento de los Cadetes Millán Astray en el albergue

El albergue Les Alcusses de Moixent, donde la Compañía de Jóvenes Cadetes Millán Astray „el militar franquista y fundador de la Legión„ tenía pensado celebrar un campamento el próximo mes de julio, ha rescindido el contrato con la empresa. Así lo aseguró ayer a Levante-EMV el gerente del albergue quien afirmó que se ha rescindido el contrato después de que la compañía promotora del campamento «no haya cumplido los plazos de pago», y añadió que «de todas formas, no se hubiera hecho nunca ese campamento aquí al conocer de qué se trataba realmente».

Y es que el albergue firmó un contrato con la empresa One Academy Educanimat SL para que ésta llevara a cabo un campamento de inglés y multiaventura, no un actividad castrense. El gerente explicaba ayer que no sabían que se trataba de un campamento militar de los Jóvenes Cadetes Millán Astray „que han publicitado la actividad y animan a realizar la inscripción„, «a nosotros nos contrataron un campamento de inglés en aventura, como muchos de los que se realizan aquí», reiteraba a este diario el gerente. Un campamento del que se ocupaba completamente la empresa, con monitores propios. El responsable del albergue Les Alcusses de Moixent manifestaba que «ayer [por el martes] nos enteramos» de que detrás de la iniciativa estaba la compañía del militar español, fundador de la Legión y amigo personal del dictador Francisco Franco, y «vimos que no habían cumplido los plazos de pago y hemos rescindido el contrato». El gerente señalaba que, en otros casos, podrían ser más permisivos y ampliar los plazos, pero en este caso no, añadiendo que «este campamento no se adecua a nuestra filosofía de trabajo y no se habría hecho nunca en nuestras instalaciones», afirmaba rotundo.

La Compañía de Jóvenes Cadetes Millán Astray ha publicitado el campamento con carteles propagados a través de redes sociales. Un campamento multiaventura «de inspiración militar», según el anuncio, que va dirigido a «chicos y chicas desde los 11 hasta los 20 años». La actividad iba a celebrarse en julio en Moixent, del 1 al 15 de julio y del 16 al 31, como un campamento «multiaventura, diferente, donde vivirás como un auténtico soldado, practicarás deporte, Airsoft, escalada, técnicas de autodefensa, pista americana, actividades acuáticas, excursiones a bases militares, vivac, tirolina, rocódromos, supervivencia, topografía, charlas, excursiones culturales, doctrina militar y un montón de experiencias más», detalla el cartel del campamento.

La Compañía de Jóvenes Cadetes Millán Astray „con sede en Burjassot„ explica que en los campamentos y actividades que organiza «nuestros alumnos-cadetes serán formados como auténticos soldados», y que seguirán «una temática totalmente marcial en la que la doctrina militar será la base de esta aventura». Además, en su página web, en el apartado de instalaciones indican que su campamento está ubicado en Moixent, en el albergue Les Alcusses. Desde este recinto de la localidad de la Costera negaron ayer la vinculación con la compañía Millán Astray y reiteraron que la actividad no se hará en el albergue.