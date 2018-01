Xàtiva presume de castillo en Fitur y Ontinyent lleva su Cant dels Angelets

Alguien dijo una vez que si no estás en Fitur, no existes. La Feria Internacional de Turismo de Madrid, la segunda feria en importancia del mundo, abrió ayer sus puertas ayer con la sensación generalizada de que la crisis todavía colea de años anteriores pese a que todas las expectativas ofrecen unas cifras que más de uno discute: un impacto de unos 260 millones de euros, 65.000 metros cuadrados de espacio, más de 10.000 empresas participantes de 165 países y regiones y una afluencia de visitantes que está previsto que alcance los 250.000, según datos de la organización.

Son cifras que marean y que en todos los casos superan a las del año anterior, aunque el objetivo de Fitur ya no es la colección de trípticos, folletos, bolígrafos, bolsas de tela y sobreros de paja como reclamo. Se apuesta claramente por la venta directa, por el contacto con el tour-operador, con el agente turístico y la empresa concreta. En el mundo globalizado ya no existen barreras. Todos conocen y saben de la existencia de países exóticos, de lugares paradisiacos, de turismo sexual, de safaris clandestinos, de patrimonio sin explotar y de islas perdidas en el más infinito de los rincones. Solo hace falta comprarlo, contratarlo o compartirlo, y de eso ya saben mucho los encargados de vender imagen, después de que la recesión económica hiciese temer lo peor en años anteriores.

La presencia de la Comunitat Valenciana, o mejor dicho de la Agencia Valenciana de Turismo, ha metido en el mismo saco y bajo el mismo paraguas a aquellas poblaciones que tienen o quieren ofrecer su presencia. Sin distinciones ni favores que pagar, aunque para ello quede la sensación de cierta ambigüedad difícilmente explicable. No es muy de recibo construir un stand sin pies ni cabeza, que esconde en sus entrañas a los responsables políticos y empresariales para sus entrevistas y acuerdos. Lejos de los ojos del visitante de a pie, y en el exterior unos letreros minúsculos que indican que allí se pueden recoger folletos, abanicos y caramelos de menta. Todos juntos y revueltos. A saber: Requena, Buñol, Utiel, Bétera, Cofrentes, Ayora, Alzira, la Mancomunidad de la Vall d'Albaida, Ontinyent, Xàtiva, Algemesí, Llíria, Paterna, Riba Roja del Turia, Puçol, Alboraia y Manises. Todos en unos pocos metros cuadrados, con una mesa y cuatro sillas para cada una de las poblaciones. Y gracias. Se acabó el nosaltres, més que ningú y ahora todos por igual. Pero habría que preguntarse si realmente merece la pena estar codo con codo sin que sepa el visitante ante qué población se encuentra. Y sin que sepa diferenciar a simple vista quién ofrece chufas, quién cerámica, quién patrimonio y quién la moixeranga.

Xàtiva está en Fitur con el mismo planteamiento que en los últimos años: presentar el legado patrimonial de su conjunto histórico-artístico, y fomentar la presencia de la cultura local, los monumentos y los episodios históricos más rememorados. Todo ello aderezado con la imagen del castillo, que acaba de batir el récord con su más 88.000 visitas. Además la fortaleza setabense quiere integrases en la ruta de los castillos que ofrece Tour España por tratarse de una de las 50 fortalezas más visitadas del país. Para el alcalde, Roger Cerdà, «estar en Fitur significa que se están haciendo las cosas bien hechas. Venimos a cerrar contactos que ya hemos tenido con anterioridad a la feria y que sólo falta concretarlos. Xàtiva sigue siendo la alternativa ideal al turismo de sol y playa y en ello estamos trabajando: en relanzar nuestro patrimonio y nuestra oferta gastronómica y cultural».

Por otra parte, Xàtiva ha quedado finalista en los premios a la mejor aplicación móvil de turismo The Apptourism Awards 2018 y hoy se dará a conocer la ganadora. En el certamen han participado cerca de 80 apps de toda España. Es otro de los objetivos, según manifestó la concejal de turismo, Mariola Sanchis, el «ir mejorando nuestra web, la nueva sede Tourist Info y la app de la cual estamos muy orgullosos. La ventana de Fitur se abre a muchas expectativas», resumió.



Ontinyent difunde su cultura

Por su parte, Ontinyent tendrá una presencia destacada con la interpretación en Fitur de el Cant dels Angelets, canto de origen gregoriano que anuncia las fiestas patronales de la ciudad desde 1662. El Ayuntamiento de Ontinyent y la Associació de Festes de la Puríssima han organizado un desplazamiento histórico para los angelets, que por primera vez saldrán de la capital de la Vall d'Albaida y de la Comunitat Valenciana para interpretar el canto en directo, ya que en solo dos ocasiones se ha cantado fuera de Ontinyent. Las dos fueron en València, con motivo del 350 aniversario de las fiestas de la Puríssima y por el 350 aniversario del Cant dels Angelets. La Generalitat Valenciana declaraba el pasado mes de noviembre el cant como Bien Inmaterial de Relevancia Local, una distinción que se estrenaba en las pasadas fiestas patronales de diciembre y que ahora se difundirá en Madrid. El consistorio y la asociación festera han organizado, con la colaboración de la Diputació de València, una expedición en autobús, con cerca de 100 personas, incluidos los angelets, los 16 niños que tomaron el año pasado la Primera Comunión y que fueron elegidos para protagonizar el canto.

El alcalde de Ontinyent y a su vez presidente de la Diputación, organismo que ha colaborado económicamente con el desplazamiento a Madrid, manifestaba «la importancia de proyectar turísticamente este evento fuera de nuestras fronteras», dijo Jorge Rodriguez.

Si no estás en Fitur no existes, así que mejor es proclamar a los cuatro vientos que el turismo camina. Poco a poco, pero camina.