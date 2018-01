«APP-Renentatges»

Posem el tema en el seu context. La Fira Internacional de Turisme (FITUR) que se celebra a Madrid té més vegades la funció de consum intern i de promoció política que una altra cosa. Atesa la magnitud de l'oferta, les delegacions locals i autonòmiques „no sols les valencianes, les de tot arreu„ desenvolupen una «frenètica» activitat de la qual donaran compte els mitjans respectius, per als votants de cada lloc. La promoció efectiva i real de l'oferta turística està en funció de la potència del producte „no direm noms, per no ofendre„ i de l'activitat de formigueta amb els professionals del sector, un fet que no té relació amb la presència o no dels polítics.

Així les coses, per a poder atraure realment l'atenció del sector calen elements distintius. Posem per cas, l'aplicació turística per mòbils que Xàtiva presentava al certamen The Apptourisme Awards 2018 i que resultà la guanyadora en la seua categoria per un jurat d'experts en turisme i tecnologia. És una distinció important: em conten que els equips que presentaven les aplicacions esperaven el veredicte amb autèntica ansietat. I que aquells que guanyaven no es tallaven en mostrar l'eufòria. Les empreses es juguen molt, però també les destinacions turístiques: a Xàtiva aquest premi no la trau de pobre, però serveix per marcar territori.

La ferramenta xativina ha estat desenvolupada per una xicoteta agència digital de comunicació radicada a València, Xatcom, però gestionada pel xativí Óscar Larriba amb altres membres en l'equip de la nostra ciutat, com ara Javier Sala. Aquesta empresa ja va ser l'encarregada de la magnífica web turística de la ciutat, elogiada també pels professionals del sector i que no estic segur que a Xàtiva s'haja valorat en la seua justa mesura.

El llarg i difícil aprenentatge com a ciutat turística ha superat un examen. Felicitats. Però una bona ferramenta no fa la cosa. Sense estructura hostalera, sense monuments accessibles i visitables, sense trets distintius, un centre històric remodelat i bell i sense implicació ciutadana, tenir un estupenda app no serveix de gran cosa: el turista no busca l'experiència tecnològica, sinó experimentar quelcom especial en la seua destinació. I que tot funcione.