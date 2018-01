La escalera gótica de la Casa Palacio de los Sanç d'Alboi de Xàtiva se derrumba

La escalera de origen gótico de la casa palacio de los Sanç d´Alboi, en la calle de Montcada del conjunto histórico-artístico de la ciudad de Xàtiva, en la provincia de Valencia, se ha venido abajo a causa de la situación de abandono y preocupante estado de precariedad estructural de este histórico y valioso edificio.

El derrumbe, así como otros numerosos desperfectos, atribuibles a la nula conservación y mantenimiento durante años por parte de la propiedad particular del inmueble, ha sido contrastado in situ por la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, en el transcurso de una visita realizada a raíz de la petición de Iniciativa Cívica per a la Recuperació del Centre Històric de Xàtiva en la que solicitaba que la casa palacio sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) o en su caso Bien de Relevancia Local (BRL), motivada por los excepcionales valores artísticos que aún conserva y la importante historia del edificio y la familia noble que lo levantó y engrandeció.

El personal de la Dirección General, además, debido al derrumbe de la escalera, no ha podido acceder a la primera planta de la casa palacio, donde se halla una excepcional joya artística, un valioso artesonado original de madera, probablemente de finales del siglo XIV, con diseño de casetones y escudos policromados de la familia Sanç sostenidos por figuras esculpidas en las ménsulas o canes que sustentan las jácenas. El artesonado, corre además serio peligro de pérdida y desaparición dado que la escalera derrumbada, por rotura de la viga en la que se sustentaba, podrida a causa de la entrada de agua desde la cubierta, contribuía a reforzar y mantener la estructura de los muros de carga, en los que se aprecian varios boquetes, y cabe la posibilidad de que estos pudieran abrirse y ceder, con grave riesgo de colapso del edificio.

En el año 2010 ya se obligó a actuar a la propiedad del edificio, a instancia del Ayuntamiento de Xàtiva, para el mantenimiento de la deteriorada fachada de esta casa palacio y las catas previas arqueológicas permitieron contrastar que permanecen en la misma importantes restos de la construcción medieval de la casa palacio. Sin embargo no se actuó en la fachada lateral que conserva un ventanal gótico con el escudo en piedra de la familia Sanç que ha sido declarado Bien de Interés Cultural por la Generalitat Valenciana a instancia de la mencionada solicitud de la Iniciativa Cívica per a la Recuperació del Centre Històric de Xàtiva, y tampoco en el interior del edificio, que sin ninguna actuación, ni intervención de conservación, cuidado y mantenimiento se ha deteriorado gravemente hasta producirse el derrumbamiento de la escalera gótica, que yace, en escombros en el suelo del patio desde hace semanas.

La casa palacio de los Sanç d´Alboi, en la calle Montcada de Xàtiva en la que se establecieron y construyeron sus palacios las principales familias nobles que acompañaron al rey Jaime I en la conquista de la ciudad, es un valioso edificio originario del siglo XIV. Fue habitado, entre otros personajes ilustres, por Francisco Sanç Martí que fue Maestre de la orden militar y religiosa de Montesa. Conserva elementos estructurales de la casa palacio original, como un arco escarzano con pilastras de sillares en el patio, potentes vigas de madera y elementos antiguos de marquetería, un ventanal gótico con escudo en piedra de la familia Sanç declarado BIC, y un artesonado de madera con casetones, único en su género en Xàtiva, con escudos policromados de la familia Sanç sobre figuras esculpidas. En la segunda mitad del siglo XX albergó a la entidad Círculo Mercantil de Xàtiva.

La Asociación Iniciativa Cívica per a la Recuperació del Centre Històric de Xàtiva alerta ante la precaria situación de abandono, deterioro y de peligro estructural en que se encuentra la Casa Palacio de los Sanç de Alboi, en la calle Montcada, -y así lo puso de manifiesto en la última reunión de la Comisión Mixta de Patrimonio de Xàtiva- e insta al Ayuntamiento de Xàtiva para que la declare urgentemente como Bien de Relevancia Local, requiera a la propiedad a actuar con carácter de urgencia, por su obligación, de acuerdo con las ordenanzas municipales de mantener el inmueble histórico protegido en las adecuadas condiciones de seguridad, higiene, ornato y policía, y en caso de no atender dicho requerimiento, actúe con carácter subsidiario y solicite la intervención de la Generalitat, al integrar la fachada lateral el escudo de la familia Sanç como un elemento declarado Bien de Interés Cultural y con un entorno de protección que se extiende a la fachada como elemento estructural del inmueble en posible peligro.