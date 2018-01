El Ontinyent sale otra vez goleado de un partido contra filiales del Vila-real

Duro correctivo para un Ontinyent que salió escaldado en su visita a la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica. Se unieron dos factores que jugaron en contra de los intereses del club del Clariano: La mejor versión del Vila-real B en toda la temporada y el peor Ontinyent de este ejercicio liguero. Los de Vicente Parras se llevaron una manita de un campo maldito para los blanquinegros donde ya han encajado más de una goleada, unas veces con el B y otro con el mini submarino C. En la temporada 2008-09, el Ontinyent de Toni Aparicio cayó ante el Vila-real B por 5 a 2. En la de 2015-16, con Miguel Ángel Mullor, el club del Clariano se llevó un set, esta vez ante el Vila-real C por 6 a 0 y en Tercera división. El domingo se repitió la historia ante un Ontinyent sin alma, desdibujado, totalmente a merced de los pupilos de Miguel Álvarez que anotaron cinco y bien pudieron ser unos cuantos más.

Vicente Parras no se escondió y dio la cara. El entrenador del Ontinyent achacó el varapalo al tempranero gol de los locales, que rompió el esquema previsto. Con la segunda diana de los azulejeros, el equipo se hundió. «Fuimos muy irreconocibles. Recibir el gol tan pronto fue la clave de la derrota porque íbamos a Vila-real sabiendo que ya de por sí era muy difícil, y encima encajar tan pronto nos afectó mucho y no supimos recomponernos. Cuando estábamos un poco más juntos, llegó el error del segundo gol y ahí ya no supimos reaccionar».

Tras la finalización de la contienda y ante la goleada encajada, con la presencia de aficionados del Ontinyent en el estadio de la Ciudad Deportiva, encabezados por la expedición de la Peña de la Torreta, los mensajes pidiendo disculpas no se hicieron esperar. El capitán del equipo, Juanan Casanova, emitió un tuit donde pedía perdón a los simpatizantes del Ontinyent por la imagen ofrecida. «Pedir disculpas a la afición, tanto a la que ha venido a acompañarnos como a la que nos ha apoyado desde casa. Toca levantarnos y seguir remando juntos. Este equipo no se rinde, seguiremos trabajando para conseguir el objetivo».



Pensar en el próximo partido

A este respecto, el técnico del Ontinyent reconoció los errores en tierras castellonenses, pero a partir de ayer mismo, afirma que no hay otra opción que levantar la cabeza porque el 5-0 no vale más de los tres puntos que había en liza, el mismo valor que un triunfo por la mínima, y sobre todo porque queda mucha liga por delante y el Ontinyent está inmerso en la lucha por los puestos de promoción. «Partimos de la base de que todos tenemos mucha ilusión por estar arriba. Cometimos errores, no estuvimos finos, nos mostramos imprecisos, pero no podemos hablar de problema de actitud. Fue un partido malo en el peor escenario posible y ante un rival que no perdona los errores, pero no hay que darle más vueltas sino pensar en el próximo encuentro», concluye Parras.

Antes del próximo partido de liga, domingo a las 11.30 horas ante el Formentera, el equipo textil tendrá que lidiar con el Villarrobledo para acceder a los cuartos de la Copa RFEF. Será mañana a las 19 horas en el Clariano.