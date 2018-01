El Club Escacs Xàtiva pasa el rodillo en el Interclubs

La segunda jornada del campeonato de ajedrez Interclubs resultó muy propicia para el Club Escacs Xàtiva, en la que los tres equipos vencieron y la jornada terminó con un balance de 17 victorias y 3 empates. El Sport Megías, primer equipo del club, conseguía un abultado resultado ante el Cheste por 6,5 a 1,5 puntos, con cinco victorias y tres tablas. Con este triunfo asciende al séptimo puesto de la Segunda Autonómica Centro.

El Carralero Escacs Xàtiva B sigue mostrando su solidez, esta vez en el derbi local. El segundo equipo no cedió en ningún enfrentamiento y logró batir a La Primitiva B con un contundente 8-0. Las partidas se disputaron en la sede del equipo visitante, que accedió a acoger el duelo debido a que el Club Escacs coincidía con sus tres equipos como local, algo que desde la entidad agradecieron. Con esta victoria, el Carralero Escacs Xàtiva B se queda líder en solitario del grupo Segunda Provincial Valencia Sur, ya que es el único equipo que ha conseguido la victoria en los dos primeros enfrentamientos.

El Carralero Escacs Xàtiva C ganó 4-0 al Oliva C, compuesto por jóvenes jugadores. El equipo setabense se coloca tercero en Segunda Promoción Sur tras la estela del Navarrés y el Benigànim.



A la Safor en la 3ª jornada

En la tercera jornada del Interclubs, el Sport Megías Xàtiva viajará hasta Xeraco para enfrentarse al segundo equipo del club, con quien empatan en la clasificación a puntos y a desempate; mientras que el Carralero Escacs Xàtiva C repetirá en casa y recibirá al Carcaixent C, quien todavía no ha conseguido rascar ningún punto. La segunda unidad del club tendrá un duro enfrentamiento ante el Sueca, equipo que descansó en la primera jornada pero que en la segunda se impuso 1-7 al Massanassa C.