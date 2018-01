todavía no ha pasado el suficiente tiempo como para olvidar el 19-J. Fue aquel día de junio de 2017 en el que los ayuntamientos del país se llenaron de la energía y la rabia, de muchas personas que respondieron al llamamiento que la plataforma Alerta Feminista había realizado. Un llamamiento que pretendía reclamar al Gobierno la inclusión de 120 míseros millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de inminente aprobación porque eran la cantidad cifrada por las asociaciones de mujeres para ser coherentes con las promesas realizadas.

Se argumentó entonces que los presupuestos eran la piedra de toque que marcaba la diferencia entre quienes vierten lágrimas de cocodrilo y quienes honestamente están dispuestos a hacer todo lo que esté en sus manos para frenar la violencia machista, ese monstruo causante de un inmenso dolor; un monstruo impune e inmune a discursos y condenas simbólicas que al mismo tiempo que mata, va deslizando el veneno de sus ideas en la sociedad.

Ocuparon los ayuntamientos ese día quienes habían alcanzado un punto de rabia e indignación desde el que sólo aceptaban recursos y ni un solo discurso más. Recursos de los que se pagan con dinero; de los que son prosaicamente materiales pero sirven para pagar a profesionales que apoyen la supervivencia de las mujeres o para dar de comer a las criaturas que se han librado por los pelos de un padre maltratador.

Recientemente las mismas mujeres que lanzaron esa primera convocatoria se han movilizado de nuevo para solicitar cierta información a los ayuntamientos propiamente dichos, que es cierto que funcionan asfixiados por ese ministro con cara de Simpson que utiliza su poder sobre la caja del dinero para imponer su mezquina forma de hacer política. Pero que, con todo, son dueños de sus decisiones políticas que reflejan a la perfección sus prioridades. La campaña, denominada Hay que pagar el precio de la vida de las mujeres, que lanza Alerta Feminista y que en Xàtiva ha sido secundada por Xateba, pretende averiguar la parte del presupuesto municipal que destina a la lucha por la igualdad y contra la violencia cada consistorio. Pretende reforzar, en definitiva, la idea de que un ayuntamiento es muy dueño de decidir un reparto en el que las partidas para la igualdad sean testimoniales o sean superiores incluso a lo que marca lo políticamente correcto, aunque sea un tema que siempre trae polémicas poco convenientes y resulte poco atractivo porque no parece tener solución a corto plazo.



La vida no tiene precio

No se trata de fiscalizar desde el descaro o la soberbia. Las mujeres que luchan contra la violencia saben perfectamente que han de buscar alianzas y complicidades y no lo contrario. Quizás pueda parecer que es una forma de presión, de intromisión. Y en realidad, así podría entenderse por quienes entienden que la ciudadanía y las mujeres están más guapas calladas dejando hacer a quienes saben y velan por nuestra bienestar, siempre por nosotras pero sin nosotras. Pero el movimiento de las mujeres ya superó esa fase de la tutela y ha asumido dos verdades indiscutibles: que nadie hablará por ellas, mejor que ellas y que si la vida de las mujeres tiene precio hay que exigir el pago íntegro y rápido.

El Gobierno aprobó un Pacto de Estado contra la violencia al que dijo dotar de 1.000 millones de euros, redonda cantidad que quedaba genial en los titulares. A día de hoy, todavía no ha consignado ni un solo euro a la aplicación de ninguna de las medidas propuestas. Calificar esta conducta requiere adjetivos poco adecuados para la expresión pública. Pero no lo duden, aunque quizás no los oigan todavía ya retumban tambores de guerra que no auguran nada bueno al gobierno.