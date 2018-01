El Palau dels Sanç d'Alboi ha perdut un dels seus elements més característics. La casona del carrer Montcada de Xàtiva s'ha quedat sense l'escala gòtica. L'artesonat de fusta que perdura a la seua sala noble corre també perill. Amb esta solsida, el patrimoni històric de la ciutat es veu greument afectat.

Els xativins ho sabem: els ecos del passat són potser el nostre principal actiu de futur. És necessari però que el patrimoni siga posat en valor pels emprenedors de present. I ací es troba el quid, el repte, el problema i l'oportunitat. Els xativins no ho acabem de saber: què fer amb el llegat rebut, com interpretar adequadament el passat, com vivificar les pedres velles perquè no acaben sent enderrocs i runa. L'herència és tant gran! Les ambicions dels qui ens precediren foren tan amples! Les obres dels qui ara només són memòria foren tan sòlides! Que nosaltres „individus d'un present incert i dominat per les fragilitats„ a dures penes aconseguim mantenir degudament els tresors antics. L'Administració Pública no ho pot tot. Tampoc seria bo que ens habituàrem a transferir totes les responsabilitats als actors polítics. Si així ho férem estaríem frustrant el potencial transformador de la societat civil. Les comunitats més riques són les més dinàmiques i les que saben quines causes són mereixedores de la unió de voluntats.

El cas del Palau dels Sanç d'Alboi „part destacada del conjunt patrimonial i històric de Xàtiva„ és un símptoma d'un mal prou estés: la progressiva degradació dels centres històrics de les ciutats mitjanes. Estem davant d'un problema d'insuficiència de recursos? O no sabem com articular òptimament els que tenim? Els recursos „recordem-ho„ no són tan sols econòmics, sinó també culturals, cognitius i socials. És precisament esta noció complexa la que podria guiar les actuacions de redreçament patrimonial. La pròpia idea propietat „un recurs„ és trifuncional: usus, fructus i abusus „deien els clàssics. Per què no tindre-ho present a l'hora de dissenyar i implementar mesures de recuperació i actualització patrimonial? La cooperació és un altre recurs que, ben plantejat, fa forts els dèbils. Ahí està el cas del Círculo Mercantil, que, durant dècades, va salvar l'edifici en benefici dels propietaris i de la societat en el seu conjunt. No seria possible reeditar una iniciativa circular, transversal i cooperadora com aquella? No hi ha a Xàtiva emprenedors socials capaços de juntar voluntats i aconseguir objectius ambiciosos?

Allò que està per vindre no està tancat ni resolt. L'avenir en certa mesura és conseqüència de les decisions del present. Els nobles que bastiren els palaus i que van idear la ciutat monumental, quan va convindre, van saber unir-se i tindre altura de mires. Ells –que ara només són pols i ombres-- ens poden ser útils de nou. La seua mirada complexa ens podria ajudar a encertar col·lectivament. Els volem tindre, aquells ulls?