Jornada decisiva. Los dos últimos empates y los resultados de los demás rivales nos han dejado demasiado lejos de los puestos de promoción de ascenso. Contra el Recambios Colón, un rival peor clasificado, se empató; contra la Nucía, un equipo mejor clasificado, se empató. Puntito a puntito no se va a ningún sitio. Los de arriba, fichan; nosotros, fichamos, pero se van antes de debutar, o estamos a la espera de documentación, o incluso hay quien deja el equipo. Lolo Ivars es la excepción. Y además, ahora, entrenamos un día menos que en la primera vuelta.

Nos la jugamos contra el Orihuela y solo cabe ganar, porque si no ganamos nos podemos ver, aunque queden todavía meses de la competición, abocados a no tener objetivo real. No me acabo de creer eso de que quedan tropecientos puntos por disputar. Las matemáticas dicen una cosa, la realidad es otra. A los de arriba los veo fuertes y se van a dejar pocos puntos. Si no nos quedamos demasiado pronto sin opciones se pueden tomar decisiones pensando ya en la próxima temporada o también pensando en ésta, y ya hemos visto con qué facilidad se van y con cuánta dificultad entran.

Pese a todo mantengo una chispa de esperanza porque ante la Nucía el equipo me gustó. Juega bien ante los grandes. Los goles encajados son de equipo de promoción, los marcados no, pero tal vez, con Reyes la dinámica cambie. Pero lo dicho, solo nos queda ganar, ganar y volver a ganar. Si no lo conseguimos? liga larga y aburrida, y cuando uno está aburrido suele tener ideas extrañas, y las consecuencias, impredecibles.