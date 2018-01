Xateba quiere saber el presupuesto que Xàtiva dedica a luchar contra la violencia

Xateba-Associació per la Igualtat i contra la Violència de Gènere ha solicitado al Ayuntamiento de Xàtiva información detallada del presupuesto destinado este año que ahora ha empezado a la lucha contra la violencia machista. La instancia fue presentada en el registro de entrada esta misma semana, secundando de este modo la campaña lanzada desde Alerta Feminista, la organización que convocó el 19-J encierros en ayuntamientos reclamando al Gobierno central el presupuesto necesario para financiar y sustentar suficientemente la lucha contra la violencia de género desde las instituciuones del Estado. Según Xateba, que el año pasado se mostró muy crítica porque el consistorio que preside Roger Cerdà no contestó a las alegaciones al presupuesto que formularon, se trata de «visualizar que las políticas destinadas a combatir la violencia machista y cuyo rechazo es unánime y manifiesto tanto por la ciudadanía como por la clase política, cuentan con los recursos suficientes para cumplir sus objetivos, también el ámbito municipal», han precisado.La campaña, llamada La vida de las mujeres no tiene precio, poner en valor «la coherencia de los ayuntamientos al asignar los fondos necesarios para combatir el machismo en todas sus manifestaciones y tiene como objetivo la confección de un mapa que sistematice la información y visualice el pleno consenso entre las administraciones y la ciudadanía», insisten. Se cumple así, además, el compromiso de los ayuntamientos que han suscrito el pacto autonómico contra el machismo con el aumento y blindaje de las asignaciones presupuestarias, como ha hecho la Generalitat. «Xateba es una asociación empeñada en la lucha por la igualdad y contra la violencia desde hace 13 años. Y queremos hechos contantes y sonantes».