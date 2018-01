Un juzgado ordena al actual gerente el desalojo del Salón Bañuls de Benigànim

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ontinyent ha ordenado al actual gerente del Salón Bañuls de Benigànim a que desaloje el edificio, y para ello concede un plazo de 30 días para ejecutarlo, advirtiendo de que en caso de que no se cumpla la orden el juzgado procederá al inmediato lanzamiento el próximo 29 de mayo. La resolución judicial pone fin a un largo y duro litigio familiar entre los gerentes del negocio, que regentaban dos hermanos „Mª Carmen y Juan Sempere Bañuls„ y sus respectivas parejas. El conflicto surgió en 2013 cuando Mª Carmen y su marido detectaron una serie de irregularidades en la contabilidad del salón de banquetes, contabilidad de la que se encargaba Juan como administrados único del negocio. Según ha relatado Mª Carmen a Levante-EMV, «las cuentas no cuadraban y faltaba dinero», por lo que ella y su marido pidieron explicaciones al hermano y administrador, quien según denunciaron, se quedaba parte de los beneficios y no les permitía tener acceso a las cuentas.

Al quedar al descubierto las irregularidades contables, Juan Sempere desahució a su hermana del negocio, rompiendo las relaciones familiares e iniciándose un proceso judicial que se ha resuelto ahora con el fallo de la juez del juzgado de Ontinyent, que dicta la orden de ejecución a favor de Mª Carmen y reclama al hermano y actual gerente del Salón Bañuls, a que proceda al desalojo de manera inmediata, advirtiendo que en caso de no hacerlo será el juzgado el que actuará con el lanzamiento en mayo. Contra esta sentencia no cabe recurso y la misma reitera la orden ya dictada en un fallo judicial anterior de la Audiencia Provincial de València, que en marzo del año pasado ya ordenó el desalojo a Juan Sempere. El proceso judicial se ha alargado durante cuatro años y una primera sentencia que ya ordenaba el desalojo a Juan Sempere, fue recurrida por éste. Ahora, otra sentencia, sin opción a recurso, reitera al administrador que abandone el local.



Un negocio desde 1994

Los Sempere Bañuls pusieron en marcha el Salón Bañuls en la calle Honorio Pallás de Benigànim en 1994, un negocio familiar que daba continuidad a otro salón que abrieron años antes los padres de Mª Carmen y Juan en Quatretonda. El salón de banquetes se dedica al negocio de las celebraciones de bodas, comuniones y bautizos. Juan Sempere era el administrador único del negocio, de la mercantil; mientras que su hermana Mª Carmen era la propietaria y administradora del edificio donde se llevan a cabo los banquetes. Por ello, el juzgado resuelve que Juan, administrador del negocio, tiene que desalojar el inmueble de Mª Carmen y donde se llevan a cabo las celebraciones. La sentencia, que es del pasado 16 de enero, concede un plazo para el desalojo de 30 días. Si no es así, el desahucio por parte del juzgado será el próximo 29 de mayo, en plena época de banquetes. El Salón Bañuls se abrió precisamente en el mes de mayo de 1994 y cerrará sus puertas, como muy tarde, en mayo de 2018.