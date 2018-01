Un Ontinyent que dice no a Prince recibe a un Formentera con nuevo entrenador

La liga vuelve al Clariano tras la jornada copera entre semana. Siete días que han servido no solo para trabajar los aspectos tácticos y físicos de cara al partido de mañana sino también para levantar los ánimos de los jugadores que quedaron debilitados por el varapalo de Vila-Real. Vicente Parras reconoció que el trabajo esta semana también se centró en reforzar el aspecto anímico de los jugadores. «Lo que intentamos el lunes fue mantener la tranquilidad y no volverse loco, mirarlo con objetividad porque al final se perdió ante un gran rival como el Vila-real. El mensaje se centró en ser autocríticos porque hicimos cosas mal y ya está. Creo mucho en la estabilidad emocional; cuando gano no soy el mejor, pero cuando pierdo no soy el peor y eso es lo que intento transmitir a los jugadores».

Mañana visita el Clariano un Formentera que viene con la vitola de equipo copero tras eliminar a todo un Primera como el Athletic. Sin embargo, en liga parece que no atraviesan su mejor momento con tres derrotas consecutivas, con unas cifras muy pobres, con cero goles a favor en su casillero. Unos resultados que provocaron la dimisión de Tito García Sanjuán lo que ha obligado a la junta directiva de la entidad insular a buscar un nuevo entrenador esta misma semana. Una responsabilidad que ha recaído en la figura de Juan Arsenal, que llega a las Islas procedente del Puente Genil aunque ha entrenado varias temporadas en 2ª B, con el Mancha Real y el Lucena. El nuevo inquilino debutará con los rojinegros mañana en el Clariano.

Uno de los intangibles que pueden hacer acto de presencia mañana a las 11.30 horas es la lluvia. Aunque, el Clariano tenga moqueta sintética, existe inquietud por como quede el terreno del campo ontinyentí si se confirman los peores pronósticos meterológicos, como reconoce el entrenador del Ontinyent. «Nosotros somos un equipo más físico, pero preocupa por las lesiones que pueda haber». En cuanto a las bajas en los valencianos, son las de Carrasco por sanción y la de Tito que no se ha podido recuperar de la sobrecarga en el gemelo. El partido dará comienzo a las 11.30 horas y será dirigido por Rubén Ruipérez Marín del colegio castellano-manchego.

Prince, baja definitiva

Después de unos interminables meses esperando poner fin a las barreras burocráticas, el Ontinyent decidió ayer desestimar la opción Prince. En las últimas semanas se solucionó el permiso de trabajo, pero salió un nuevo hándicap, el permiso de residencia. Para obtener dicho documento, el futbolista necesitaba acudir a la embajada más próxima. Ante el nuevo obstáculo en ciernes e inmersos ya en la segunda vuelta del campeonato doméstico, el club textil optó por no concretar la entrada del futbolista ghanés. Una postura que abre las puertas a un nuevo fichaje para los blanquinegros a parte del delantero. Desde la secretaria técnica se trabaja para cerrar antes del 1 de febrero las dos incorporaciones que quedan para cerrar la plantilla de 22 jugadores.